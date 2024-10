Tragedia a Napoli, ragazza di 19 anni di Casoria morta in incidente stradale: 5 giovani feriti

Tragedia a Secondigliano: una giovane ragazza di 19 anni, originaria di Casoria, ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella notte. L’impatto è stato così violento che una delle vetture è volata e si è ribaltata, causando la morte della giovane e ferendo altri 5 ragazzi a bordo delle due vetture coinvolte.





L’incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 1,20 in Via Cupa dell’Arco a Secondigliano, poco distante da piazza Ciro Esposito a Scampia. Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia Locale di Napoli, una delle vetture condotta da un ragazzo 22enne con a bordo 3 passeggeri percorreva la Strada Comunale Cupa dell’Arco in direzione di Piazza Zanardelli, quando si è scontrata frontalmente con un altro veicolo che percorreva la stessa strada ma in senso opposto. Il secondo veicolo era condotto da un 19enne con a bordo una ragazza di 23 anni.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, aggiungendosi alle altre tragedie stradali avvenute nel corso dell’anno. Si tratta purtroppo della 22esima vittima del 2024, dopo l’incidente mortale avvenuto martedì scorso a via Marina, dove è deceduta una mamma di 42 anni investita e uccisa da un’auto sulla corsia preferenziale dopo aver accompagnato i figli a scuola.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica precisa dell’incidente al fine di comprendere le cause e prevenire tragedie simili in futuro.

L’impatto è stato così forte da causare il ribaltamento di una delle vetture coinvolte, provocando gravi conseguenze per i giovani a bordo. Gli agenti della Municipale stanno lavorando per ricostruire il quadro completo dell’accaduto e comprendere le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia.