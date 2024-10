Tragedia a Piacenza, adolescente perde la vita investita da un autobus all’uscita da scuola

Dramma oggi a Piacenza dove una ragazza di 14 anni è morta nel pomeriggio schiacciata da un autobus fuori da scuola. Non è chiaro cosa sia successo esattamente, ma sembra che l’adolescente, studentessa del campus Raineri Marcora, stesse correndo verso l’autobus che stava ripartendo e aveva appena chiuso le porte dopo aver caricato altri studenti.





La ragazza è morta sul colpo. Da quanto emerso, sarebbe una studentessa del primo anno della vicina scuola alberghiera, che era uscita con gli altri studenti dal piazzale antistante l’edificio scolastico quando è stata investita dall’autobus per il trasporto degli alunni. L’autista ha subito fermato il mezzo.

La prima a intervenire è stata un’infermiera dell’ospedale di Piacenza che stava aspettando suo figlio e ha capito subito la gravità della situazione. Sul posto sono arrivati i sanitari con l’auto medica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’elisoccorso partito da Brescia. Ma non c’era più nulla da fare.

Una tragedia che colpisce tutti, ha commentato il dirigente scolastico Alberto Mariani ai microfoni di Telelibertà. Ci stringiamo vicino ai genitori e oltre a presentarci e porgere le nostre condoglianze, non possiamo fare altro. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola.