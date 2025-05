Mario Adinolfi risponde agli applausi del pubblico: battute sul fisico, ma lui non si arrende

Durante la puntata del 28 maggio dell’Isola dei Famosi, si è verificato un confronto molto teso tra Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri. La discussione si è accesa in particolare quando la Pugliese ha accusato Adinolfi di aver utilizzato un tono intimidatorio nei confronti della Balistreri in un episodio precedente. La polemica ha coinvolto anche il pubblico in studio, che secondo Adinolfi avrebbe applaudito a un’offesa rivolta alla sua condizione fisica.





Nel corso della trasmissione, Teresanna Pugliese ha criticato apertamente il comportamento di Mario Adinolfi, facendo riferimento a un episodio avvenuto nei giorni precedenti. La napoletana ha dichiarato che Adinolfi, durante uno scontro con Chiara Balistreri, avrebbe alzato il tono della voce e assunto un atteggiamento che lei ha definito come abuso di potere. “Quel giorno alzò molto il tono e pian piano avanzava con il passo, so benissimo che non avrebbe fatto altro che quello, ma per me quella resta una brutta pagina”, ha spiegato la Pugliese. Secondo lei, il giornalista avrebbe sfruttato la sua istruzione per dominare la discussione: “Ha avuto il privilegio di avere una buona istruzione, ma fa di questa buona istruzione molto spesso un abuso di potere”. Queste affermazioni hanno ricevuto l’applauso del pubblico presente in studio.

La Pugliese ha inoltre precisato che, nel caso specifico, Chiara Balistreri non aveva intenzione di offendere Adinolfi: “Spiegava il motivo per cui i naufraghi giovani avessero lasciato il gioco, che non era dovuto al timore di una persona che non riesce neppure ad alzarsi dal letto, non era un’offesa alla sua condizione”.

Interpellato sulla questione, Mario Adinolfi ha respinto con fermezza le accuse mosse nei suoi confronti. “Ho poco da rispondere a un’accusa del genere, abuso di potere? Non riesco a capire quale potere e quale abuso”, ha dichiarato. Secondo il giornalista, la sua reazione era stata una risposta a un insulto diretto: “Non ho fatto altro che rispondere a un insulto palese ed evidente, mi ha detto che non ero capace nemmeno di alzarmi dal letto”.

Adinolfi ha poi criticato il pubblico in studio, sostenendo che l’applauso avesse sottolineato l’offesa ricevuta: “Devo sentirmi insultato per una condizione fisica e pensare che questo venga sottolineato da un applauso del pubblico mi fa solo venire voglia di stare zitto, continuate voi”.

A placare gli animi è intervenuta la conduttrice Veronica Gentili, che ha cercato di chiarire il malinteso. La Gentili ha spiegato che l’applauso del pubblico non era legato alla questione fisica di Adinolfi, ma piuttosto alla dialettica tra i concorrenti: “Si applaudiva sulla dialettica tra voi, sulla questione che una persona colta come te abbia più strumenti”.

La puntata si è quindi conclusa con toni meno accesi, ma il confronto tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese ha lasciato il segno, alimentando il dibattito sia in studio sia tra i telespettatori. L’episodio ha messo in evidenza come la dialettica e le dinamiche personali possano generare tensioni anche in un contesto televisivo come quello dell’Isola dei Famosi.