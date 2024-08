Tragedia a Roma Termini: corpo trovato sui binari scatena ritardi e sospensioni nella circolazione ferroviaria

Un corpo senza vita è stato scoperto sui binari della stazione Termini di Roma. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 18 agosto 2024. Dopo il ritrovamento, è scattato subito l’allerta. Gli agenti della PolFer e altre forze dell’ordine sono intervenuti per effettuare il recupero e avviare tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica della tragedia ed eventuali responsabilità.





Nonostante le indagini siano in corso, le circostanze precise di quanto accaduto rimangono ancora poco chiare. A seguito del ritrovamento, è stata disposta la sospensione della circolazione ferroviaria in tutta la stazione di Roma Termini, come indicato in un comunicato di Trenitalia diramato alle 16:15.

Il corpo è stato individuato intorno alle 16:00 e, una volta confermata la presenza di un cadavere, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per avviare le indagini secondo le normative vigenti. Per garantire un adeguato intervento delle forze dell’ordine, la circolazione ferroviaria è stata bloccata su tutta la rete di Roma Termini.

La compagnia ferroviaria ha avvisato che allevati ritardi sono previsti per i treni di Alta Velocità, Intercity e Regionali. La linea maggiormente colpita è quella tra Roma e Napoli, con i treni della Alta Velocità instradati su un percorso convenzionale via Cassino. Altre linee sono state interrotte a causa degli interventi in corso, e non si escludono possibili limitazioni di percorso sui treni regionali.

La situazione ha creato notevoli disagi ai pendolari e ai viaggiatori che si trovavano nella stazione. Trenitalia ha aggiornato costantemente i passeggeri sulla situazione e sta lavorando per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

In questo momento difficile, le forze dell’ordine sono impegnate a far chiarezza su questa tragica vicenda che ha colpito la capitale. La comunità è in apprensione e in attesa di ulteriori sviluppi mentre le autorità cercano di ricostruire i dettagli di quanto avvenuto e garantire la sicurezza per tutti coloro che transitano da uno dei punti nevralgici del trasporto ferroviario italiano.