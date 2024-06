Tragedia a Rosignano: casello dell’A12 devastato. Auto impatta veicoli in coda: 3 morti e 7 feriti, tra cui due bimbi. Tratto verso sud chiuso

Un incidente mortale ha coinvolto tre veicoli, causando la morte di tre persone e gravi danni alla struttura del casello autostradale di Rosignano, A12. Tra i feriti anche due bambini.





Un tragico incidente stradale si è verificato oggi al casello di Rosignano, sull’autostrada Roma-Genova. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita e un tratto dell’A12 è stato chiuso al traffico. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto che viaggiava a velocità elevata si è schiantata contro due veicoli in coda, provocando una carambola devastante che ha distrutto il casello.

Le prime informazioni suggeriscono che l’automobilista potrebbe aver subito un malore, premendo sull’acceleratore involontariamente e arrivando al casello ad una velocità pericolosa. Questo spiegherebbe l’impatto violentissimo e la distruzione totale del gabbiotto autostradale. Il Tirreno riporta che tra i feriti c’è anche il casellante, e nell’incidente sono stati coinvolti due bambini di tre e sei anni.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Rosignano, in provincia di Livorno, intorno all’ora di pranzo. I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e continuano a lavorare sul posto per mettere in sicurezza l’area. La struttura del casello ha subito danni gravissimi ed è praticamente distrutta.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, al casello autostradale della A12 di Rosignano, le vittime sono due coniugi tedeschi, occupanti dell’auto che si è schiantata ad alta velocità contro due veicoli in coda. La terza vittima è un giovane che si trovava a bordo di un’altra auto coinvolta nello schianto. Sei persone sono rimaste gravemente ferite, ma secondo le prime informazioni, nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

La situazione attuale e gli interventi in corso

Sul luogo dell’incidente continuano le operazioni della polizia stradale, che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I feriti, sette in totale, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali vicini. Nonostante la gravità dell’incidente, le condizioni dei feriti sembrano stabili.

L’area è stata chiusa al traffico verso sud per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. La polizia stradale invita gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e a prestare massima attenzione alle indicazioni lungo il tragitto.

L’incidente ha sollevato importanti riflessioni sulla sicurezza stradale, soprattutto in prossimità dei caselli autostradali, dove la velocità dovrebbe essere ridotta. La dinamica dell’incidente suggerisce l’importanza di controlli più rigorosi e di tecnologie che possano prevenire simili tragedie. Le indagini continueranno per accertare le cause precise e valutare eventuali responsabilità.

Questo tragico evento ha lasciato una profonda ferita nella comunità di Rosignano e nelle famiglie coinvolte, ponendo l’accento sull’importanza della sicurezza e della prudenza alla guida.