Tragedia a Verona: spara alla moglie e ferisce il figlio a Vago di Lavagno

Un uomo ha assassinato la moglie a colpi di arma da fuoco questo pomeriggio nella loro abitazione situata a Vago di Lavagno, in provincia di Verona, ferendo gravemente anche il figlio. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite elicottero. L’incidente si è verificato intorno alle ore 14 in via Galilei.





L’uomo è stato arrestato poco dopo dai carabinieri e condotto in caserma; a seguito dell’emergenza, le forze dell’ordine hanno provveduto a transennare l’intera area circostante la residenza della famiglia.

Le dinamiche legate all’omicidio sono attualmente oggetto di indagine da parte degli investigatori. Secondo le prime informazioni, pare che il figlio sia stato colpito nel tentativo di proteggere la madre.

Sul posto è intervenuto il sostituto procuratore Paolo Sachar, mentre i rilievi del caso sono stati affidati alla Scientifica.