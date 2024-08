Tragedia a Vico Equense: bimbo di 7 anni annegato in piscina. Il sindaco annulla festa di Ferragosto a Castellammare in segno di lutto

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta sulla morte tragica di un bambino di 7 anni, annegato questa mattina in una piscina di Vico Equense, situata nella penisola sorrentina. Nella vicina Castellammare di Stabia, città di origine della famiglia del piccolo, è stato proclamato un lutto cittadino. Il sindaco Luigi Vicinanza ha deciso di cancellare il consueto spettacolo pirotecnico previsto questa sera in Villa Comunale per il Ferragosto, in onore della Madonna Assunta.





Le indagini, condotte dai carabinieri di Sorrento, sono ancora in fase preliminare e cercano di chiarire la dinamica di quanto accaduto. Tra le piste seguite, si ipotizza che il giovane possa aver subito un improvviso malore, forse una congestione, dopo un tuffo nella piscina dell’agriturismo in cui soggiornava con i suoi genitori.

La Procura ha disposto il sequestro della salma per effettuare eventuali esami autoptici che possano fornire informazioni più precise sulle cause del decesso. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato visto privo di sensi in acqua e soccorso sia da un bagnino presente che dai familiari. Nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, il piccolo non è riuscito a sopravvivere. I soccorsi del lavoro del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato invano di salvarlo.

Il sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, ha espresso il suo profondo dolore attraverso un post sui social, affermando:

“Quella che doveva essere una giornata di gioia e leggerezza si è trasformata in una tragedia. Non ci sono parole adeguate per descrivere quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Siamo tutti vicini alla sua famiglia in questo difficile momento. È il momento della riflessione e del cordoglio. Per questo motivo, abbiamo deciso di annullare il concerto di fuochi pirotecnici previsto per questa sera.”

Anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha manifestato il suo dolore dichiarando:

“Quello che doveva essere un giorno di festa è diventato una tragedia che lascia tutti noi senza parole. È straziante che un genitore debba affrontare il dolore di perdere un figlio. Mi stringo al dolore della famiglia per questa immane perdita.”

Questa triste vicenda ha colpito non solo le famiglie coinvolte, ma l’intera comunità, che si ferma a riflettere sull’importanza della sicurezza nelle strutture ricettive. In seguito a questo drammatico evento, si auspica che le autorità competenti esaminino attentamente le misure di sicurezza implementate nelle piscine e nelle aree destinate ai bambini, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.