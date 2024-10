Tragedia al cimitero: Giuliana rinvenuta senza vita con un sacchetto di plastica sulla testa, davanti alla tomba di famiglia

Un terribile evento ha scosso la comunità di Chieti: il corpo senza vita di Giuliana Leccese, una pensionata di 75 anni, è stato rinvenuto davanti alla tomba di famiglia, con un sacchetto di plastica sopra la testa. Questo drammatico ritrovamento ha sollevato numerosi interrogativi sulle circostanze della morte dell’ex dipendente dell’amministrazione provinciale.





Il caso di Giuliana Leccese evoca il tragico destino di un’altra donna, Liliana Resinovich, la cui morte nel dicembre 2021 a Trieste ha suscitato profonda commozione e mistero, poiché anche lei era stata trovata con un sacchetto di plastica in testa. Giuliana era uscita di casa il pomeriggio di sabato 26 ottobre per prelevare dei contanti, ma la sua assenza ha messo in allerta il marito, che, non vedendola tornare, ha avviato le ricerche, culminate in un’orribile scoperta.

La morte di Giuliana Leccese: esiti dell’autopsia

Il marito di Giuliana, ex dipendente comunale, ha scoperto la sua auto parcheggiata vicino al cimitero e ha deciso di cercarla. Intorno alle 14:30, ha trovato il suo corpo disteso a terra, non lontano dall’ingresso di via Ianni, con un sacchetto di plastica in testa, davanti alla tomba di famiglia. Immediatamente, ha avvertito i carabinieri, che hanno sigillato l’area per le indagini del caso.

Secondo quanto riportato da AbruzzoLive, l’ispezione preliminare condotta dal medico legale Cristian D’Ovidio non ha rivelato evidenti segni di violenza sul corpo di Giuliana. La sua auto, chiusa e parcheggiata in modo regolare, non presentava anomalie. Il magistrato responsabile, Lucia Anna Campo, ha ordinato un’autopsia per determinare la causa della morte e ha invitato a mantenere aperte tutte le linee investigative.

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha visitato il luogo della tragedia, esprimendo la sua vicinanza ai familiari della vittima. Gli investigatori sperano di reperire filmati utili dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per aiutare a fare luce su questo inquietante mistero. Sia il marito di Giuliana che il fratello, un infermiere in pensione, sono stati intervistati dagli inquirenti, entrambi hanno descritto la donna come una persona “tranquilla”, priva di problemi noti.