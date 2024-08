Tragedia in Albania: Nicola Iorio, 19 anni, perde la vita in un incidente con moto d’acqua

Un drammatico incidente con un acquascooter ha avuto luogo il 17 agosto a Velipojë, Albania, costando la vita a un ragazzo di Casal di Principe, in provincia di Caserta.





Nicola Iorio, un giovane di appena 19 anni, è tragicamente deceduto dopo un incidente avvenuto sabato scorso a Velipojë, rinomata meta turistica albanese, dove si trovava per trascorrere le vacanze estive. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra acquascooter e, nonostante il rapido trasporto all’ospedale di Scutari, è spirato poco dopo il trasferimento al Pronto Soccorso.

Il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, ha voluto esprimere il suo dolore e la sua solidarietà alla famiglia di Nicola con un toccante messaggio su Facebook. Ha scritto:

“Con grande tristezza e profondo dispiacere, apprendo della scomparsa di Nicola Iorio, un nostro giovane concittadino di soli 19 anni. È rimasto coinvolto in un tragico incidente nelle acque di Velipojë, dove tutto avrebbe dovuto rivelarsi come una vacanza di svago e relax. Questa notizia ha profondamente scosso la nostra comunità. In questo momento di grande dolore, desidero porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Nicola. Il mio pensiero è con loro e con tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato. Come sindaco, mi rendo disponibile a fornire qualsiasi supporto alla famiglia in questo periodo difficile. La nostra comunità è unita nel dolore e pronta a sostenere chiunque ne abbia bisogno.”

Nicola, descritto dagli amici come un ragazzo vivace e pieno di vita, lascia un grande vuoto tra le persone che lo hanno conosciuto. Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso, mentre la comunità locale si riunisce per onorare la memoria del giovane.

Le autorità albanesi stanno anche valutando l’applicazione di misure di sicurezza più rigorose per evitare il ripetersi di simili tragedie nel futuro. Questo tragico evento evidenzia l’importanza di adottare comportamenti responsabili quando si praticano attività acquatiche.

L’intera cittadina di Casal di Principe si stringe attorno al dolore della famiglia Iorio, con il desiderio che la memoria di Nicola finalmente possa trovare pace.