Tragedia in ospedale: bimba di 18 mesi muore dopo essere stata dimessa e ricoverata d’urgenza, indagini in corso

Una tragedia si è verificata all’ospedale di Massa, dove una bimba di 18 mesi è deceduta dopo essere stata trasferita d’urgenza dalla struttura ospedaliera di Siena. La Procura di Massa Carrara ha avviato un’indagine sulla vicenda.





Secondo quanto riportato da La Nazione, la piccola era stata portata al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dai genitori, in quanto si sentiva poco bene. Dopo alcuni accertamenti, la bimba sarebbe stata dimessa in quanto non sarebbero emerse condizioni preoccupanti.

Tuttavia, poco dopo il ritorno a casa, la bimba si è nuovamente sentita male ed è stata riportata in ospedale, dove è stata ricoverata per alcuni giorni. A causa della gravità della situazione, è stata poi trasferita d’urgenza a Massa, dove purtroppo è deceduta.

La Procura di Massa Carrara ha avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda, mentre i Carabinieri stanno svolgendo gli approfondimenti necessari. Le cartelle cliniche relative al caso sono state acquisite dagli investigatori nel tentativo di comprendere le cause del decesso e eventuali responsabilità.

Secondo quanto riportato, il prossimo lunedì dovrebbe svolgersi l’autopsia sul corpo della piccola, una volta che la famiglia avrà nominato un consulente che assisterà agli accertamenti medico-legali.

“I genitori sono disperati e piegati dal dolore per una perdita così grave, ma c’è da parte loro la ferma volontà di capire perché è morta la figlia. Di cercare la verità. In questa fase delicata non posso proprio aggiungere altro”, ha dichiarato l’avvocato Vincenzo Bonomei, a La Nazione.

In questo momento di profonda tristezza per la famiglia, l’obiettivo principale è quello di comprendere appieno le cause della morte della piccola e fare chiarezza sull’accaduto. La Procura di Massa Carrara sta lavorando per garantire che venga fatta luce su questa dolorosa vicenda e che vengano individuate eventuali responsabilità.

Il caso continua a essere al centro delle indagini e delle attenzioni, mentre la famiglia si prepara all’autopsia che potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla tragica scomparsa della piccola.