Tragedia in Sardegna: è morto Giuseppe Mannoni, 28 anni, caduto e colpito alla testa durante una rissa

Giuseppe Mannoni, il 28enne di Thiesi coinvolto in una violenta rissa in un parcheggio della Sardegna, è morto dopo un intervento chirurgico.





Giuseppe Mannoni, un giovane di 28 anni originario di Thiesi, è deceduto martedì 3 settembre dopo essere stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte di martedì 27 agosto vicino al Phi Beach, un noto locale di Baja Sardinia. Il giovane era stato sottoposto a un intervento d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro per trattare un ematoma cerebrale. Durante la serata della rissa, Giuseppe era stato spinto o colpito, e ha subito un grave infortunio che lo ha portato a essere in coma farmacologico per giorni, senza riuscire a riprendersi.

Secondo quanto riportato da fonti locali, i genitori di Mannoni hanno acconsentito alla donazione degli organi, una scelta molto difficile ma altruista in un momento di grande tristezza. La sua condizione di salute era stata monitorata dai medici nel reparto di rianimazione, dove ha lottato tra la vita e la morte dopo l’operazione, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Attualmente, le indagini sono in corso e potrebbero aggravarsi le accuse nei confronti dell’amico che, secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dai Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, avrebbe spinto Giuseppe alla fine di una discussione avvenuta mentre lui e i suoi amici lasciavano il locale dopo una serata di divertimenti. Quest’amico potrebbe ora affrontare un’accusa di omicidio preterintenzionale.

Dopo la caduta che ha causato l’impatto fatale, Mannoni era stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso di Olbia, dove era rimasto in osservazione dopo una prima visita. Tuttavia, ha deciso di lasciare l’ospedale e tornare a casa a Thiesi. La mattina seguente, ha avvertito un grave malessere che ha richiesto un ulteriore ricovero all’ospedale di Ozieri. Qui i medici hanno diagnosticato un ampio ematoma cerebrale, trasferendolo immediatamente nel reparto di neurochirurgia di Nuoro per un intervento d’urgenza.

La notizia della sua morte ha generato un forte cordoglio tra gli amici e i conoscenti. Il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta, ha espresso il suo profondo dispiacere, sottolineando l’impatto che questa tragedia ha avuto sulla comunità. “Questa notizia ha causato immenso dolore in tutto il paese”, ha dichiarato.

Un’amica ha condiviso commoventi parole sui social, ricordando Giuseppe come una persona gentile e disponibile. “Ciao Peppe! Sei stato sempre educato e umile. Ti ho visto ballare qualche giorno fa e non avrei mai immaginato che sarebbe stata la tua ultima apparizione”, ha scritto.

Un altro messaggio di condoglianze afferma: “Mi dispiace davvero tanto! Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Mannoni. Che Dio vi conceda conforto in questo momento difficile”.