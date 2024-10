Tragedia in Sicilia: mamma e due figli trovati senza vita

Un grave incidente ha scosso la comunità italiana di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, causando la morte di Antonella Ribisi, 39 anni, e dei suoi due figli, Gabriel e Alessio, rispettivamente di 6 e 3 anni. La famiglia è stata travolta da un SUV mentre passeggiava su un marciapiede a Esslingen, località nei pressi di Stoccarda, in Germania.





Tragedia per una famiglia italiana in Germania

Il drammatico impatto con un’Audi Q3, guidata da un uomo di 54 anni, ha causato la morte istantanea della donna e dei suoi due figli. All’arrivo dei soccorsi, era già chiaro che non c’era speranza per loro, mentre l’automobilista ha riportato solo ferite lievi. Le autorità sono ora al lavoro per determinare le cause dell’incidente, esaminando la possibilità che l’uomo fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

In aggiunta alle ipotesi iniziali, si sta valutando la possibilità di un malore improvviso, che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo. Dopo aver travolto la famiglia, il SUV ha impattato violentemente con un’altra auto, terminando la sua corsa contro una cabina dell’alta tensione. Diverse persone presenti sul posto hanno dichiarato di aver sofferto di malori a causa del trauma vissuto durante l’incidente.

Reazioni e commozione a Palma di Montechiaro

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha espresso il suo profondo cordoglio: “Siamo sconvolti da questa tragedia che ha colpito una famiglia dei nostri concittadini emigrati. Ci stringiamo attorno ai familiari in questo momento di immenso dolore. Oggi, la città è in lutto e durante i funerali proclamerò il lutto cittadino”.

La notizia ha toccato profondamente anche la comunità tedesca, dove gli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente sono stati visti in lacrime, colpiti dalla devastante scena. Le ultime notizie indicano che i funerali della famiglia Ribisi si terranno probabilmente in Germania, tuttavia le autorità comunali hanno già annunciato che il giorno della cerimonia sarà indetto un lutto cittadino a Palma di Montechiaro, per onorare la memoria di questa giovane famiglia e per apportare conforto ai loro cari.

Questo incidente tragico mette in evidenza la fragilità della vita e le incertezze che possono manifestarsi in un istante. La comunità italiana, sia a casa che all’estero, si ritrova unita in questo momento di sconforto, in attesa di guadagnarsi la forza per affrontare un simile lutto.