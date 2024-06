Tragedia per Cesara Buonamici: la madre Rosa è scomparsa

Rosa, la madre della nota giornalista Cesara Buonamici, è scomparsa all’età di 94 anni. Un legame profondo univa madre e figlia, testimoniato dalle tenere parole di Cesara e dalle recenti foto condivise dal direttore del TG5, Clemente Mimun.





La giornata del 27 giugno ha portato una triste notizia nel mondo del giornalismo italiano: Rosa, madre di Cesara Buonamici, è deceduta. La conferma è arrivata dal direttore del TG5, Clemente Mimun, che ha espresso il suo cordoglio con un messaggio su Twitter e condividendo immagini toccanti di madre e figlia, tra cui una foto di Cesara che abbraccia affettuosamente sua madre durante un momento felice.

Cesara Buonamici, volto noto della televisione italiana, aveva precedentemente parlato dell’importanza di sua madre nella sua vita durante un’apparizione al Grande Fratello 2023/2024, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista. In un episodio trasmesso l’11 marzo, l’interazione tra Cesara e il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato il profondo legame tra madre e figlia. “Benone, sono andata da mia mamma, a Fiesole. Me la sono coccolata perché è molto anziana”, aveva raccontato Cesara, sottolineando come avesse trascorso il tempo a prendersi cura della madre nel tempo libero.

Una Vita Dedicata alla Famiglia e al Benessere

In un’intervista del 2021 con Silvia Toffanin, Cesara aveva descritto sua madre Rosa come una “roccia” e un “comandante nato”, evidenziando il suo spirito vivace e il suo ruolo di guida per la famiglia. Rosa aveva impartito a Cesara e suo fratello importanti lezioni di vita, tra cui l’importanza di una buona alimentazione e di vivere senza timori. “Mamma è esattamente come la vedi, con quell’aria ancora un po’ biricchina, è molto spiritosa”, aveva detto Cesara, ricordando con affetto la forte personalità di sua madre.

La scomparsa di Rosa lascia un vuoto non solo nella vita di sua figlia ma anche in quella di tutti coloro che la conoscevano. Le memorie condivise da Cesara pubblicamente mostrano quanto profondo fosse il legame tra le due, un esempio di come le relazioni familiari possano essere fonte di forza e ispirazione. Il ricordo di Rosa sopravviverà nel cuore di sua figlia e di chi ha avuto il piacere di conoscerla, celebrando una vita vissuta con amore, saggezza e un pizzico di birichineria.