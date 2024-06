Tragedia sulla strada, morto un ragazzo di 28 anni in un incidente in moto: lo schianto contro l’altra moto guidata dal fratello, poi è caduto in un dirupo

Luca Guastella, 28 anni, residente a Como e lavoratore in Svizzera, muore dopo essere precipitato per decine di metri in un dirupo a seguito di uno scontro con il fratello durante una gita in moto sul Lago di Garda.





In una tragica mattinata di domenica, 30 giugno, un incidente mortale ha sconvolto la provincia di Brescia. Luca Guastella, un ragazzo di 28 anni residente a Como e impiegato in Svizzera, ha perso la vita in seguito a una terribile caduta dopo essersi scontrato con la moto guidata dal fratello lungo la strada provinciale che costeggia il Lago di Valvestino.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due fratelli stavano percorrendo la strada in sella alle loro moto, insieme ad altri amici, quando intorno a mezzogiorno Luca ha perso il controllo del mezzo durante una curva. Il 28enne si è prima scontrato con la moto del fratello che lo precedeva, per poi finire contro il guardrail. Dopo l’impatto, la sua moto è rimasta sul ciglio della strada, ma lui è precipitato in un dirupo per diverse decine di metri.

I soccorsi e il recupero del corpo

Immediatamente, il fratello di Luca ha allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti sanitari, polizia e vigili del fuoco, che hanno purtroppo constatato il decesso del giovane motociclista al termine delle difficili operazioni di recupero del corpo, per le quali si è resa necessaria la chiusura della strada.

La tragica scomparsa di Luca Guastella ha suscitato grande dolore e commozione nella comunità di Como, dove il ragazzo viveva con la sua compagna, e tra i suoi colleghi in Svizzera. Amici e conoscenti lo ricordano come un giovane gentile, generoso e appassionato di moto, che amava trascorrere il suo tempo libero in giro per le strade del Bresciano.

Questa ennesima tragedia sulle strade italiane sottolinea l’importanza di guidare con prudenza e rispettare sempre le norme del codice della strada, soprattutto quando si tratta di veicoli a due ruote. La scomparsa di Luca Guastella lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi gli voleva bene e serve da monito per tutti coloro che si mettono alla guida, affinché tragedie simili non si ripetano mai più.