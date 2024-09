Tragico incidente a Camposampiero: due vittime in un fosso

Un grave incidente stradale ha causato la morte di due persone a Camposampiero, destando grande sgomento tra i residenti e richiedendo l’intervento dei soccorsi.





All’alba di oggi, mercoledì 18 settembre, si è registrato un incidente mortale a Camposampiero, in provincia di Padova, esattamente attorno alle 6.30. Una Volkswagen Polo con a bordo due passeggeri ha perso il controllo e ha sbandato finendo nel fosso situato lungo via Guerrino Soligo.

Purtroppo, durante la carambola, l’auto ha anche impattato contro un ponticello di cemento che fornisce accesso a un’abitazione, portando a un tragico risultato. Le vittime sono un uomo di 43 anni, originario del Marocco e residente nella località di Cornuda, in provincia di Treviso, e una donna di 46 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note. Entrambi hanno perso la vita sul colpo, senza possibilità di intervento.

Intervento dei Soccorsi e Indagini in Corso

Immediata è stata la chiamata ai soccorritori, ma al loro arrivo, gli operatori del SUEM 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso dei due occupanti dell’auto. Sul luogo dell’incidente, sono giunti anche i Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento volontario di Borgoricco, che hanno effettuato le operazioni di sicurezza sul veicolo e hanno estratto le vittime dall’abitacolo, lavori che hanno richiesto un certo tempo.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri, hanno raggiunto rapidamente il sito per gestire il traffico e condurre i necessari rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime analisi, risulta che non ci sono stati altri veicoli coinvolti nella fuoriuscita autonoma, ma si stanno esaminando vari aspetti, inclusa la possibilità di un malore o di un’improvvisa distrazione al volante.

Nelle prossime ore, si preannuncia l’analisi approfondita dell’area e delle testimonianze di eventuali testimoni per capire cosa possa aver causato questo drammatico evento. La comunità di Camposampiero è ancora scossa per il tragico appuntamento con la morte che ha colpito due vite in un istante.

Le indagini sono in pieno svolgimento, e ci si aspetta maggiori aggiornamenti sull’accaduto da parte delle autorità. In tali casi, è fondamentale rispettare il dolore delle famiglie colpite e mantenere un approccio delicato riguardo alla divulgazione delle informazioni.