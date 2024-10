Tragico incidente a Fonni: quattro giovani trovano la morte in un incidente automobilistico

Un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri ha portato alla tragica morte di quattro giovani nel comune di Fonni, in provincia di Nuoro. I familiari, preoccupati per il mancato rientro dei ragazzi, hanno allertato le autorità, portando alla scoperta dell’auto coinvolta, una Fiat Punto rossa, in fondo a un dirupo.

Dettagli sull’incidente a Fonni

La tragedia si è consumata attorno alle ore 18:00 quando la Fiat Punto, con a bordo i quattro ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni, ha perso il controllo mentre percorreva la vecchia strada statale 69, diretta a Tortolì. Le ragioni che hanno portato a tale incidente sono ancora oggetto di indagini approfondite.





Secondo quanto riportato, l’auto è uscita di strada, ribaltandosi e finendo in una scarpata profonda, causando uno schiacciamento dell’abitacolo. Purtroppo, i giovani sono stati sbalzati fuori a seguito dell’impatto, rendendo la situazione ancora più tragica. La loro scomparsa ha lasciato un dolore immenso nelle comunità locali, che piangono la perdita di vite così giovani.

Le ricerche e il ritrovamento dei corpi

Dopo ore di attesa senza notizie dai ragazzi, i familiari hanno allertato le autorità. Alle 00:00, le forze del 118, i Vigili del Fuoco e le Polizie locali hanno rinvenuto l’auto in fondo al dirupo, evidenziando l’entità dell’incidente. Il personale di emergenza ha immediatamente avviato le operazioni di recupero delle vittime, ma purtroppo per i quattro ragazzi non c’era nulla da fare.

Attualmente, le autorità competenti stanno conducendo un’indagine per determinare le cause esatte che hanno portato alla perdita del controllo del veicolo. Testimonianze di passanti e residenti della zona potrebbero rivelarsi cruciali per fare chiarezza sull’accaduto e per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

In un contesto come quello di Fonni, dove il senso di comunità è forte, questo drammatico evento scuote profondamente la cittadinanza. Le indagini procedono e si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine.