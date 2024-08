Tragico incidente a Latina: Armando Mango, 38 anni, perde la vita schiantandosi contro un muro

La comunità di Sermoneta è in profondo lutto dopo la tragica scomparsa di Armando Mango, un uomo di soli 38 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto lungo via del Lido a Latina. Il sinistro si è verificato nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto all’altezza della rotatoria che incrocia via Nascosa. Purtroppo, per Armando non c’è stato nulla da fare.





Secondo le ricostruzioni, Mango, originario di Sermoneta, stava guidando la sua Lancia Y quando ha perso il controllo del veicolo. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine le cause esatte di questo tragico episodio, che hanno portato l’uomo a sbandare e urtare violentemente contro un muro. L’impatto è stato tanto violento da ridurre l’auto a un groviglio di lamiere.

Un passante ha allertato il Numero Unico delle Emergenze 112, richiedendo un intervento urgente per il conducente, le cui condizioni apparivano disperate. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e, alla fine, il decesso è stato dichiarato sul posto.

Le autorità locali, intervenute per i rilievi del caso, hanno confermato che si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli o pedoni. Via del Lido è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Un mese prima, su quella stessa rotonda, aveva perso la vita un altro motociclista, Umberto Rufo, di 48 anni.

La notizia della morte di Armando Mango ha rapidamente sconvolto la comunità locale; molti amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia in attesa dei preparativi per i funerali. Messaggi di condoglianze sono giunti anche dalla sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, che ha condiviso su Facebook il suo profondo dolore per la perdita: “Sono profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Armando, un figlio della nostra città. La sua morte, avvenuta all’alba di un giorno di festa, ci ha lasciati sconvolti. Le mie più sentite condoglianze vanno ai familiari e agli amici di Armando, un padre amorevole che ci lascia troppo presto.”

La comunità si stringe attorno alla famiglia Mango, ricordando l’affetto e la vitalità che Armando ha portato nella vita di tutti coloro che lo conoscevano. In questo momento di grande tristezza, tanti sono pronti ad unire le forze per onorare la sua memoria e supportare i suoi cari nel difficile percorso del lutto.