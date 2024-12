Tragico incidente, Giosi Apa, giovane artista di 24 anni, perde la vita: commozione a Barra, Napoli

Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2024, Giosi Apa stava viaggiando lungo la Strada Statale 162 quando, per motivi non ancora chiari, ha perso il controllo della sua auto. Il veicolo ha capovolto, incendiandosi contro il guardrail. I soccorritori del 118 che sono arrivati ​​sul posto immediatamente nulla hanno potuto fare se non rilevare la morte del giovane. Anche i carabinieri sono intervenuti per fare le verifiche di rito ed il magistrato di turno ha disposto il sequestro del cadavere.





Giosi Apa era un famoso batterista di Barra, un quartiere alla periferia est di Napoli. La notizia della sua morte improvvisa ha suscitato sconcerto e cordoglio negli amici e conoscenti, che hanno manifestato la loro disperazione sui social media. “Stamattina mi è arrivata questa brutta notizia tu mi hai spezzato cuore ho perso un fratellino più piccolo”, ha scritto un amico. “Quelle chiacchierate fuori ne’ bar e ne e’ baresì ti a scienn a ferni sballa il groppa siemp a spella e sempre semb affezzionat umil o sanoz vive nuv stab e cu nuv princip tutto ciell che te e sangan o. bon Viagg aielli fratellin fetusi e te accol frate miez a bracc u signu tuo”. “Er i proprii giovativo ovudevul e pien di sogn ti voglio ben permenn enn” ha aggiunto un’altra amica. Le indagini sono tutt’ora in corso, e i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto per capire come mai Giosi Apa abbia perso il controllo del suo mezzo. Non si esclude nulla, neanche un malore improvviso o un guasto meccanico alla sua auto. La salma è stata richiesta e trasportata all’ Istituto di Medicina Legale, dove sarà effettuata l’ autopsia.

Ci vuole tempo per superare una tragedia, ma ci vuole ancor più tempo per dimenticarne una. Tragico incontro per Giosi Apa, tanti di noi si stringono alla famiglia. Chiunque fosse Giosi, chiunque lo abbia conosciuto almeno una volta nel rione, anche solo di vista, chiunque abbia passato una serata in bracie o aligno fosse state, non può aver fatto a meno di perdere un secondo nel rammentarlo con il sorriso di Giosi che viene in mente, con quella sua carica positiva che aveva su tutti.

Per i ragazzi di Barra il suono della batteria di Giosi era diventato unico ed è unico nel cuore di tutti. Amorevole e gentile, socievole ed educato e sempre sorridente. Nessuno si può spiegare quello che sia accaduto, nessuno sarà pronto per dimenticare quel aum di batteria vhe si perdeva tra le case del rione. In attesa della conclusione delle indagini, che facciano luce e giustizia, non ci resta che farci riempire il cuore dal ricordo di te, ovunque tu sia finito.

Sono duramente colpiti dalla vicenda di Giosi Apa, l’intera comunità di Barra e tutti coloro che lo hanno conosciuto e al quale voleva bene. Funerali che sicuramente saranno affollati: nessuno conosce il terrimone, ma tutti sapevano chi era Giosi. La data sarà anticipata appena conclusi i dovuti accertamenti. Intanto amici e parenti gli dedicano post e messaggi in continuazione: per te cuore, cuore mio sei stato un grande lasciando un segno che solo ora il tuo talento mancherà di più. Bisognerebbe davvero rispettare tutti i limiti di velocità e non percorrere mai la Salerno Avelino, io temo che i vigili di Barra avranno ormai le manette in mano. Non dovrà mai più accadere, che si dica. Ci auguriamo profondamente che la tua anima riposi in pace Idolo!