Tragico incidente lungo l’autostrada A7 nel Pavese: morto motociclista 55enne e il suo cane in seguito a tamponamento

Un motociclista e il suo cane hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A7 nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. L’impatto, causato da una Fiat Panda, ha portato alla morte del motociclista e del suo animale, mentre i passeggeri della vettura sono rimasti feriti ma non in modo grave.





La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma sembra che l’auto abbia tamponato la motocicletta, causando uno schianto violento che ha fatto finire il motociclista e il suo cane contro il guard rail. Entrambi non hanno sopravvissuto all’impatto.

Il motociclista, un uomo di 55 anni proveniente da Pieve del Cairo, viaggiava in direzione Sud verso Genova quando è avvenuto l’incidente. La moto trasportava anche il suo cane nel trasportino. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l’automedica inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il motociclista e il suo fedele compagno a quattro zampe.

Mentre la moto era completamente distrutta, i passeggeri della Panda, una coppia proveniente da Castelnuovo Scrivia, sono stati soccorsi e curati dai sanitari dell’Ats di Assago. Nonostante non abbiano riportato gravi conseguenze, sono stati comunque trasportati per accertamenti al San Matteo.

I vigili del fuoco del Comando di Pavia sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente, mentre gli agenti della Polstrada Milano Ovest di Assago dovranno ora accertare la dinamica dello schianto e verificare le eventuali responsabilità.

In un’altra tragica notizia legata alla viabilità, un 59enne è morto dopo essere finito in un canale nel Pavese, mentre è riuscito a salvare la donna che era con lui. Situazioni come queste ci ricordano l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per evitare tragedie evitabili.