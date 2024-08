Tragico incidente: muore una ragazzina di 8 anni dopo che l’auto si ribalta; in quattro nella Smart, il padre è senza patente e assicurazione

Tragico incidente lungo la Domitiana: muore una bambina di 8 anni, feriti i familiari a bordo di una Smart non autorizzata.





Una bambina di otto anni, residente a Secondigliano, ha perso la vita questa mattina in un terribile incidente stradale verificatosi a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La piccola si trovava a bordo di una Smart Fortwo insieme alla sua famiglia, composta da quattro persone, quando l’auto si è ribaltata per motivi ancora da accertare. Tragicamente, la bambina è morta sul colpo, mentre sua sorella di 16 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale per sospetti traumi e fratture. Anche la madre ha necessitato di assistenza medica ed è stata ricoverata in osservazione. Il padre, che si trovava al volante del veicolo, ha riportato solo leggere escoriazioni, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dai successivi accertamenti, è emerso che la Smart era priva di assicurazione e che il padre alla guida non era in possesso di patente. La salma della bambina verrà sottoposta ad autopsia, mentre il veicolo è stato sequestrato dalle autorità competenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, 25 agosto, lungo la statale Domitiana, all’altezza del civico 99, in zona Licola Mare. Dalle prime ricostruzioni, si è appreso che la 16enne si trovava sul sedile posteriore, mentre la sorellina di otto anni era seduta sul sedile anteriore, in braccio alla madre e senza cintura di sicurezza. A quanto pare, non sarebbero state coinvolte altre vetture; rimangono tuttavia da chiarire le circostanze del ribaltamento, che potrebbero essere riconducibili a una manovra brusca, all’alta velocità o a un carico eccessivo, considerando che l’auto è omologata per il trasporto di sole due persone.

I primi soccorritori sono giunti sul posto grazie all’intervento di alcuni passanti, subito seguiti dal personale del 118. Per consentire i rilievi e il ripristino della carreggiata, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica dei fatti. Quello che è accaduto questa mattina ha scosso profondamente la comunità locale, richiamando l’attenzione sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza stradale e l’importanza di garantire viaggi sicuri per i più piccoli.