Tragico incidente nel Palermitano: auto si scontra con cisterna, due morti e tre feriti gravi

Un tragico incidente si è verificato alle prime luci dell’alba di sabato 14 dicembre sulla strada statale 121, che collega Palermo ad Agrigento, all’altezza dello svincolo per Bolognetta. Una Seat Leon, con a bordo cinque giovani di età compresa tra i 21 e i 27 anni, si è scontrata frontalmente con un’autocisterna. Il bilancio è drammatico: due vittime e tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche.





Le vittime sono state identificate come Ruben Salvatore Ciaccio, 25 anni, che era alla guida dell’auto, e Samuele Cusimano, 21 anni. Entrambi erano originari di Villafrati, un piccolo comune in provincia di Palermo. Gli altri tre ragazzi a bordo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Uno di loro, un giovane di 27 anni, si trova in condizioni gravissime ed è stato ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo. Gli altri due feriti sono stati portati al Buccheri La Ferla: uno in codice rosso e l’altro in codice arancione. Il conducente dell’autocisterna è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi potrebbe aver invaso la corsia opposta, forse nel tentativo di effettuare un sorpasso. Tuttavia, le dinamiche esatte dello schianto sono ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della compagnia di Misilmeri e della Polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le squadre dell’Anas per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. La strada statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

La comunità di Villafrati è profondamente scossa dalla tragedia. I due giovani deceduti erano molto conosciuti nel paese, dove vivevano con le loro famiglie. Sulla pagina Facebook ufficiale del Comune è apparso un messaggio di cordoglio: “Villafrati piange la scomparsa dei giovani Ruben e Samuele. Tutta la nostra Comunità si stringe attorno alle famiglie Ciaccio e Cusimano. Domenico non mollare.” Questo messaggio fa riferimento anche al giovane in gravi condizioni, che lotta tra la vita e la morte.

I cinque ragazzi stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata del venerdì con amici. La Seat Leon su cui viaggiavano era diretta verso Villafrati, ma il tragitto si è trasformato in una tragedia quando l’auto ha impattato contro l’autocisterna. L’impatto è stato così violento che il veicolo è andato completamente distrutto.

Le indagini proseguono per fare chiarezza sulle cause dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio per accertare eventuali responsabilità. Non si esclude che la velocità o un sorpasso azzardato possano aver contribuito al verificarsi dello schianto. Le autorità stanno anche verificando se ci siano stati fattori esterni, come condizioni stradali o climatiche, che potrebbero aver giocato un ruolo.

La tragedia ha suscitato un’ondata di commozione anche oltre i confini di Villafrati. Numerosi messaggi di solidarietà e dolore sono stati pubblicati sui social network da amici, conoscenti e semplici cittadini colpiti dalla notizia. Tra questi, il sindaco del paese ha dichiarato: “È un giorno di lutto per tutta la nostra comunità. La perdita di due giovani vite è un dolore indescrivibile.”

Il conducente dell’autocisterna, che non ha riportato ferite nell’incidente, è stato ascoltato dagli investigatori come testimone diretto dell’accaduto. La sua versione dei fatti potrebbe essere determinante per chiarire cosa sia successo nei momenti precedenti allo schianto.

Secondo alcuni residenti della zona, la strada statale 121 è spesso teatro di incidenti a causa dell’elevato traffico e delle manovre rischiose effettuate dagli automobilisti. Nonostante gli interventi infrastrutturali degli ultimi anni, molti ritengono che siano necessari ulteriori miglioramenti per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.