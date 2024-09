Tragico incidente stradale: muore carbonizzata una donna, ustionato il marito che ha tentato di salvarla

Sulla provinciale 13 in provincia di Foggia, un drammatico incidente ha portato alla morte di Lucia Salcone, 47 anni. Il marito ha riportato ustioni cercando di aiutarla.





Ieri sera, venerdì 27 settembre, Lucia Salcone, una donna di 47 anni, ha perso tragicamente la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia. Il marito, alla guida della Fiat 500, ha tentato di soccorrerla, subendo ustioni nel disperato tentativo di salvarla. Purtroppo, per Lucia non c’è stato scampo; è morta carbonizzata tra le fiamme.

Dinamica dell’incidente

Il drammatico incidente è accaduto intorno all’una di notte. La coppia stava percorrendo la SP 13 in direzione di Castelnuovo della Daunia quando il veicolo ha improvvisamente perso il controllo ed è uscito di strada. La macchina è andata a schiantarsi contro un albero, prendendo fuoco rapidamente. Le fiamme hanno avvolto l’abitacolo, rendendo tragico l’esito della collisione.

Il marito, che è riuscito a liberarsi, ha provato a prestare soccorso alla moglie, ma è rimasto ustionato nell’impatto e nelle fiamme. I soccorritori hanno trovato Lucia incastrata tra le lamiere, senza possibilità di salvezza. In un momento di estrema disperazione, il marito ha lottato per salvarla, ma la situazione era già irreversibile.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del terribile incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che hanno prontamente spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. La polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire le cause esatte che hanno portato a questo tragico evento. A quanto pare, le cause rimangono ancora da accertare e gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio.

Una serie di incidenti mortali nel Foggiano

Sfortunatamente, questo non è il primo incidente mortale registrato nella zona del Foggiano in tempi recenti. Solo pochi giorni fa, un altro tragico scontro frontale lungo la statale del Gargano aveva causato la morte di quattro giovani, che viaggiavano a bordo di due veicoli. Anche all’inizio di questo mese, una tragica incidentale ha coinvolto un ragazzo di 17 anni, che ha perso la vita schiantandosi contro un albero mentre guidava senza patente. Gli avvenimenti recenti hanno riportato l’attenzione sul tema della sicurezza stradale nella provincia.

Le autorità locali stanno esaminando se le condizioni della strada, la visibilità e altri fattori abbiano contribuito a questa serie di incidenti, ponendo l’accento sull’importanza di una maggiore attenzione alla guida e al rispetto delle norme stradali.