Tragico investimento di otto pedoni a Lido di Camaiore da parte di una Mercedes: due ragazze decedute e tre feriti gravi

Questa tragica giornata di mercoledì 18 settembre segna un triste evento per la comunità di Lido di Camaiore, dove un incidente stradale ha causato la morte di due ragazze e provocato il ferimento di altre sei persone, di cui due in condizioni critiche.





Secondo le informazioni preliminari, una Mercedes di colore scuro ha percorso via Italica senza rispettare i segnali di stop, attraversando due incroci. Al primo incrocio, quello con via Roma, la vettura ha investito mortalmente due ragazze di circa vent’anni, che, come riportato dalle testimonianze di alcuni presenti, sarebbero turiste francesi. In seguito, all’incrocio con viale Colombo, l’auto ha colliso con altre due persone, portando a un ulteriore impatto che ha provocato gravi ferite a tre individui.

In totale, l’auto ha colpito otto pedoni. I feriti sono stati rapidamente soccorsi: uno di loro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa, mentre gli altri cinque sono stati portati all’ospedale Versilia, dove sono in fase di valutazione medica. Anche la conducenta del veicolo, una donna accompagnata da un passeggero che ha riportato solo lievi contusioni, è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica di questo grave episodio e per raccogliere ulteriori dettagli sull’identità delle due giovani vittime, la cui vita è stata drammaticamente interrotta in un tragico pomeriggio d’estate. Questo incidente ha sollevato diverse polemiche riguardo alla sicurezza delle strade nella zona, richiamando l’attenzione della comunità sulla necessità di interventi per prevenire simili tragedie in futuro.

L’episodio ha segnato profondamente l’intera comunità, con numerosi messaggi di cordoglio e solidarietà che sono stati espressi sui social media. Gli inquirenti stanno valutando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e interpellando i testimoni per fare chiarezza su quanto avvenuto.