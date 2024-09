Tragico schianto a Nuoro: la tabaccaia Fiorella perisce in un incidente stradale a 40 anni, donazione degli organi

Fiorella Monni, una donna di 40 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 5 settembre lungo la strada provinciale 389, non lontano da Orune, in Sardegna. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, Fiorella avrebbe perso il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un albero.





L’incidente e i tentativi di soccorso

Dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno lavorato intensamente insieme al personale medico per estrarre la donna dall’abitacolo dell’auto, completamente distrutto nella parte anteriore. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Nuoro, Fiorella è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Rianimazione. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, dopo diverse ore di lotta contro la morte, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale della donna.

I familiari, in un momento di grande dolore, hanno preso la difficile decisione di autorizzare l’espianto degli organi, una scelta che riflette la generosità e l’altruismo di Fiorella, che lascia un vuoto incolmabile nella vita di chi la conosceva.

Il dolore della comunità di Orune

Fiorella era molto conosciuta nella comunità di Orune, dove lavorava come tabaccaia. La notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato una forte reazione di cordoglio tra i cittadini. Sui social, amici e conoscenti non hanno mancato di esprimere la loro tristezza. “Non ci posso credere, sarai sempre nel mio cuore, riposa in pace”, ha scritto un’amica, mentre l’assessora alla cultura, Giuliana Pittalis, ha dedicato un pensiero speciale a lei, evidenziando la sua genuinità e dolcezza: “Mancherai, buon viaggio anima bella”, ha scritto, testimoniando quanto Fiorella fosse amata da tutti.

La parrocchia locale ha condiviso un messaggio toccante per esprimere il dolore della comunità: “Oggi un’intera comunità vive il dramma della scomparsa improvvisa di una giovane, ricca di simpatia e cordialità, con un futuro luminoso davanti a sé”. L’assenza di Fiorella, tanto apprezzata per il suo carattere allegro e gentile, è una croce sulla quale molti ora si trovano a dover convivere, in particolare i suoi genitori e il fidanzato Mauro.

I dettagli del funerale

Il funerale di Fiorella Monni è stato programmato per domenica 8 settembre alle 10:30 a Orune. Questa celebrazione rappresenterà un momento di raccoglimento e commemorazione per la sua vita, una vita spezzata troppo presto ma che continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha amata. È una opportunità per la comunità di unirsi, ricordare i bei momenti condivisi con Fiorella e sostenersi a vicenda in questo difficile cammino di dolore.

Fiorella non era solamente una tabaccaia per gli abitanti di Orune; era una persona che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di coloro che la conoscevano. La sua immagine sorridente e il suo spirito vivace rimarranno nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Questa triste vicenda sottolinea l’importanza di unire le comunità di fronte al dolore, trovare conforto l’uno nell’altro e celebrare la vita di coloro che ci hanno lasciato.