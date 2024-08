Tragico schianto: Carlo perde la vita a 31 anni in un incidente a Campolattaro, tre amici feriti

Un drammatico incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Campolattaro, in provincia di Benevento. Carlo F. è deceduto a soli 31 anni, mentre tre amici sono rimasti feriti.





Nella notte dell’11 agosto 2024, un grave incidente stradale ha colpito la comunità di Campolattaro, un comune situato nella provincia di Benevento. Intorno alle 4:30, un gruppo di quattro amici stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata insieme quando il loro veicolo, una Volkswagen Tiguan, si è schiantato contro il pilone di un ponte. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, ma il violento impatto ha tragicamente portato alla morte del conducente, Carlo F., 31 anni, residente a Benevento.

Due dei passeggeri, entrambi ventinovenni, e un amico trentenne sono stati feriti. I feriti sono stati prontamente assistiti, con uno di loro trasportato in ospedale in codice rosso a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto. I soccorritori della Croce Rossa sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare Carlo, constatando il suo decesso sul posto. Gli altri passeggeri hanno ricevuto l’assistenza immediata necessaria.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare rilievi accurati e ricostruire l’incidente, raccogliendo diverse testimonianze e monitorando il luogo dell’impatto. La salma di Carlo F. è stata successivamente trasportata all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove saranno eseguiti esami medico-legali per chiarire ulteriormente le circostanze della tragedia.

Il cordoglio per la morte del 31enne

La scomparsa di Carlo ha suscitato un forte cordoglio nella comunità locale, particolarmente a Fragneto Monforte, dove era ben conosciuto. Luigi Facchino, sindaco di Fragneto Monforte, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del giovane, sottolineando il senso di perdita condiviso dalla comunità. “Esprimo la nostra vicinanza alla famiglia di Carlo, che, pur vivendo a Benevento, era perfettamente integrato nella comunità fragnetana. Era un giovane di grande valore, che ha sempre dedicato il suo impegno e la sua laboriosità in ogni attività intrapresa. È davvero tragico vedere la vita di una persona così vibrante spezzata all’improvviso,” ha dichiarato Facchino.

La notizia del tragico incidente ha lasciato un vuoto nel cuore di chi lo conosceva e lo stimava, evidenziando come un evento così devastante possa colpire qualsiasi comunità. In segno di rispetto, molti membri della comunità si stanno unendo in preghiera e solidarietà, mostrando il loro sostegno alla famiglia di Carlo in questo momento difficile e doloroso.

Questo incidente mette in luce anche il tema della sicurezza stradale e delle responsabilità alla guida. Con il crescente numero di incidenti sulle strade italiane, è fondamentale richiamare l’attenzione sull’importanza di una guida prudente e consapevole, al fine di prevenire tragedie simili in futuro. La comunità di Campolattaro, ora in lutto, si unisce alle voci che chiedono maggiore sicurezza sui nostri percorsi stradali.