Tragico schianto di ultraleggero a Premariacco, pilota e passeggera quindicenne non sopravvivono

La tragedia ha colpito la comunità locale, con la perdita di due vite in un drammatico incidente aereo.





Un grave incidente aereo si è verificato a San Mauro di Premariacco, in Friuli Venezia Giulia, provocando la morte di Alessandra Freschet, una studentessa di soli 15 anni, e Simone Fant, il suo istruttore di volo di 31 anni. La giovane, che stava effettuando il suo primo volo, è tragicamente deceduta a causa delle gravissime ferite e ustioni subite durante lo schianto dell’ultraleggero con cui erano decollati.

Secondo testimoni oculari, il velivolo è apparso instabile durante il volo, perdendo quota prima di precipitare tra gli alberi della boscaglia circostante. In un inutile tentativo di atterraggio, l’aereo si è incendiato quasi immediatamente dopo l’impatto. Nonostante gli sforzi eroici dei due occupanti per uscire dal velivolo in fiamme, le loro condizioni sono risultate già critiche al momento dell’arrivo dei soccorritori, che hanno tentato di fornire assistenza d’urgenza.

Alessandra frequentava l’istituto Volta di Udine e partecipava a una visita formativa a una scuola di volo, insieme a un gruppo di compagni di classe. Ogni studente avrebbe dovuto effettuare un breve sorvolo della zona, un’esperienza che si è tragicamente trasformata in un incubo. La notizia della sua morte ha scosso profondamente non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità locale, che si ricorda di lei come una ragazza vivace e piena dipassioni.

I soccorritori e le autorità competenti sono stati prontamente allertati e sono accorsi sul luogo dell’incidente per cercare di gestire l’emergenza e avviare le operazioni di recupero. La scena si è rivelata devastante: i primi a intervenire hanno riferito di aver trovato il velivolo in fiamme e i due occupanti in gravi difficoltà. La scarsità di informazioni disponibili sullo stato dell’ultraleggero ha sollevato interrogativi sulla dinamica e sulle possibili cause dell’incidente. Le autorità aereonautiche hanno avviato un’indagine approfondita per esaminare i dettagli del volo e le condizioni dell’aeromobile.

Questo tragico evento non solo segna una perdita incolmabile per le famiglie di Alessandra e Simone, ma rappresenta anche un’amara lezione su come le attività di volo, anche quelle apparentemente innocue, possano nascondere gravi rischi. Gli amici e i compagni di scuola di Alessandra hanno manifestato il loro dolore attraverso messaggi di cordoglio e ricordi condivisi sui social media, affermando che «il suo sorriso ci mancherà sempre». La comunità è attesa a tre deliberazioni e sembra predisposta per una giornata di lutto in onore della giovane studentessa e dell’istruttore.