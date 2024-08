Tragico sinistro a Cernusco sul Naviglio: Alessio Pessina deceduto a 30 anni a causa di un incidente tra moto e automobile

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri mattina a Cernusco sul Naviglio, nel milanese, dove un giovane motociclista di 30 anni, Alessio Pessina, ha perso la vita a seguito di un drammatico scontro tra la sua moto e un’auto. L’incidente è avvenuto domenica 25 agosto lungo la strada provinciale 120, suscitando profondo cordoglio nella comunità locale.





La tragedia di Alessio Pessina

Alessio Pessina, un motociclista con una grande passione per le moto, si trovava a bordo della sua Yamaha quando, per motivi ancora da chiarire, è entrato in collisione con una Toyota Yaris. A bordo dell’auto si trovavano un uomo di 77 anni e una donna di 72 anni; entrambi sono stati estratti dai vigili del fuoco dopo che l’auto è finita in una cunetta, ma fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi.

L’impatto è stato talmente violento che Alessio è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto. Immediatamente allertati tramite il Numero Unico delle Emergenze 112, i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente e, a seguito di un intervento tempestivo, hanno trasportato il giovane in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza, dove, nonostante gli sforzi medici, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso sulla dinamica del sinistro

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della polizia locale, stanno approfondendo le cause dell’incidente per determinare eventuali responsabilità. Sui social network, il profilo di Alessio testimonia una personalità vibrante e amante della vita; l’ultimo post sul suo profilo Instagram recitava: “Non è quello che guardi che conta, è quello che vedi”, una citazione che rifletteva il suo modo di vedere il mondo e la passione per la vita.

L’auto coinvolta nell’incidente ha subito danni significativi, mentre le condizioni di salute degli occupanti sono state monitorate presso l’ospedale San Raffaele per accertamenti. Dopo la tragedia, la comunità di Cernusco sul Naviglio si è stretta attorno alla famiglia di Alessio, esprimendo affetto e sostegno in questo momento difficile.

Alessio lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e gli amici che lo ricordano per il suo spirito vivace e la sua passione innata per le moto. È fondamentale per la comunità riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, al fine di evitare tragedie come questa che colpiscono non solo le vittime, ma l’intera società. ## Conclusioni e appelli alla sicurezza stradale

Il sinistro di Cernusco sul Naviglio rappresenta un tragico promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di prestare attenzione sulle strade. Alessio Pessina rimarrà nella memoria collettiva come esempio di passione e vitalità, ma anche come simbolo della necessità di un’attenta riflessione sulle misure di sicurezza stradale.