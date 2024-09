Triplo omicidio a Paderno Dugnano: la trasformazione del ragazzo ideale in assassino tra sport, libri e scarso interesse per i social

Omicidio a Paderno Dugnano: il dramma di R. e la sua famiglia distrutta. Una tragedia che porta a interrogarsi sul movente e la psicologia dietro al gesto estremo.





Tra pochi giorni, R. avrebbe dovuto tornare a scuola, pronto ad affrontare il quinto anno di liceo scientifico. Tuttavia, i suoi piani per il futuro sono stati stravolti da un tragico evento avvenuto sabato notte, che ha portato a una devastazione irreversibile della sua vita. Un dramma che ha coinvolto la sua famiglia: non tornerà a scuola poco distante da casa, ni giocherà più nella sua squadra di pallavolo, e, soprattutto, ha perso il suo nucleo familiare. R. ha sterminato i suoi genitori e il fratellino, lasciando amici e conoscenti nello shock più profondo.

Il comprensorio di villette dove viveva, tutte uguali e racchiuse da un cancello, era stato concepito dal padre, un costruttore di successo. Non vi erano difficoltà economiche; R. aveva la possibilità di fare viaggi all’estero e partecipare a campus estivi, esperienze che arricchivano la sua vita. Come racconta un ex compagno di scuola, R. era un ragazzo motivato che detestava perdere tempo, tanto da evitare perfino i social network, che non lo interessavano particolarmente. Le sue giornate erano ben organizzate, divise tra studio e sport, e in entrambi i campi otteneva risultati eccellenti.

La comunità è rimasta travolta dalla notizia di questo triplice omicidio, avvenuto in un contesto che sembrava pacifico. Com’è possibile che un ragazzo così “normale”, come lo descrivono i suoi amici, si sia reso colpevole di un gesto così estremo? «Era l’ultima persona che ti aspetti potesse fare una cosa del genere», afferma un ex compagno di liceo. R. è stato descritto come una persona pacifica, priva di atteggiamenti aggressivi.

Quando la notizia è circolata, i suoi coetanei si sono affrettati a raggiungere il luogo del crimine, trovando ancora il coltello utilizzato nel delitto, contrassegnato dalla scientifica con un numero. R., nel frattempo, si trovava in caserma, cercando di spiegare il triplice omicidio come un dramma di violenza familiare. Gli amici, increduli, si chiedono quale sarà il suo destino: «Lo arresteranno? Gli faranno un processo?», continuano a ripetere. Non riescono a capacitarsi di come R. possa essere coinvolto in una simile tragedia.

La vita familiare di R. sembrava scorrere senza drammi: un ambiente domestico descritto come sereno e ordinato. «Non c’erano dissidi nemmeno con il fratellino», affermano le persone del quartiere. R. è sempre stato visto come un ragazzo brillante e pulito, senza alcun coinvolgimento con droghe. Un amico ribadisce che nonostante il forte coinvolgimento dei genitori nelle sue attività, la loro educazione sembrava efficace.

Il movimento che ha spinto R. a commettere un atto così atroce rimane un mistero. Gli inquirenti, al lavoro per fare chiarezza, si chiedono se un evento simile possa avere una giustificazione. Testimoni del quartiere riferiscono di una famiglia fantastica, rispettata e benvoluta, e nessuno riesce a spiegare il perché di questo gesto. La conflittualità, sebbene sia un elemento che può spingere un individuo a commettere atti violenti, sembra essere assente in questo caso.

Verso il pomeriggio, il giardino davanti alla villa di R. appare affollato, mentre i residenti cercano di comprendere cosa sia realmente accaduto. «Era un ragazzo con cui i miei figli andavano a scuola, una famiglia felice», commenta un vicino, manifestando incredulità e confusione. Ogni testimonianza conferma l’immagine di R. come un giovane promettente. Tuttavia, resta da scoprire cosa possa aver innescato un esito così tragico, in una vita apparentemente priva di ombre. La risposta a questa domanda potrebbe avere implicazioni significative su come comprendiamo e affrontiamo la violenza tra giovani e le sue radici in una società che a volte sembra ignara di possibili segnali di disagio.