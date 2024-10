Tristezza nel mondo dello sport: addio al campione incomparabile, un’icona senza pari

Geoff Capes, icona britannica del lancio del peso, è morto all’età di 75 anni. La sua straordinaria carriera è stata segnata dal record britannico nel lancio del peso, stabilito 44 anni fa, che rimane imbattuto. Capes non si è però limitato a un’unica impresa; con 17 titoli di campione nazionale, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’atletica leggera.





Oltre ai suoi successi sportivi, Capes ha sorpreso il pubblico con esibizioni incredibili, come il traino a mani nude di un camion e la capacità di piegare barre d’acciaio senza alcun attrezzo, rendendolo una vera leggenda nel mondo dello sport.

Lutto nel mondo dello sport: addio a un vero colosso, nessuno come lui

Un aspetto caratteristico della vita di Capes era la sua imponente dieta. Secondo quanto riportato da diversi media, seguiva un regime alimentare di ben 13mila calorie al giorno, studiato appositamente per sostenere il suo imponente fisico e il carico di allenamenti. Il suo menu quotidiano includeva quantità sorprendenti di cibo: un pacco di cereali, tre litri di latte, due scatole di sardine, tre vasetti di ricotta, una coscia d’agnello, due bistecche, una dozzina di uova, mezzo chilo di burro, mezzo litro di succo d’arancia, un barattolo di miele, e persino una scatola di fagioli al forno. Non mancavano mai il tonno in scatola, il pompelmo, e come spuntino, mezzo chilo di formaggio.

Il segreto dietro a questo regime massiccio era la dedizione della moglie, Jill, che passava oltre dodici ore al giorno in cucina per preparare i pasti con porzioni enormi. Sebbene i suoi straordinari successi nell’atletica fossero sostenuti da questa dieta, Capes viveva anche con il peso delle pressioni fisiche legate a tali abitudini alimentari.

Il dottor Naveed Sattar, medico e ricercatore presso l’Università di Glasgow, ha messo in luce i rischi legati a un elevato indice di massa corporea (BMI). Ha spiegato che, nel caso di Capes, il surplus di peso e il consumo di una dieta ipercalorica possono avere effetti deleteri sulla salute a lungo termine: “Se il BMI supera 30 all’età di 40 anni, gli uomini possono perdere circa 6-7 anni di vita”, ha dichiarato il dottor Sattar, sottolineando l’importanza di uno stile di vita equilibrato per una vita sana.