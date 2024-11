Trovata morta Maria Rosaria D’Amico: l’ultimo saluto ai colleghi prima della tragica scomparsa

Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Sant’Elia a Pianisi, nella provincia di Campobasso. Maria Rosaria D’Amico, 65 anni, collaboratrice scolastica, è stata trovata morta dopo essere scomparsa il 4 novembre. La sua auto è stata rinvenuta in una scarpata nel territorio di Bonefro, nell’area del Fortore Molisano.





I carabinieri forestali hanno individuato il veicolo e il corpo della donna dopo le ricerche attivate a seguito della denuncia di scomparsa presentata dai familiari.

Secondo le prime ipotesi, la donna potrebbe essere uscita di strada con l’auto, che sarebbe poi precipitata nel burrone. Il corpo senza vita è stato ritrovato all’interno dell’abitacolo del veicolo.

“La sua auto – una Fiat 147 nera – è stata rinvenuta in una scarpata nel territorio di Bonefro, nell’area del Fortore Molisano”, ha dichiarato un portavoce dei carabinieri forestali.

Le ricerche della donna scomparsa hanno visto l’impiego di forze congiunte, tra cui i carabinieri della Compagnia di Larino, i Vigili del Fuoco di Campobasso e Santa Croce di Magliano, il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e la Protezione Civile.

Prima della scomparsa, la 65enne aveva salutato i colleghi per poi mettersi in auto, ma non era mai arrivata a casa (situata a 18 chilometri dalla scuola materna). D’Amico non aveva risposto ai tentativi di marito e figlio di mettersi in contatto con lei.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze della tragedia per fare luce su quanto accaduto.