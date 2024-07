Trovata senza vita la bambina di 7 anni scomparsa nel bioparco di Caraglio: era sparita al campo estivo

Un dramma che scuote la comunità: come una giornata di svago si è trasformata in una tragediaUna tragedia ha colpito il bioparco Acqua Viva di Caraglio, in provincia di Cuneo, dove una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata trovata in fin di vita in uno dei laghi dell’area verde.





La piccola, che partecipava a un centro estivo organizzato dalla parrocchia di Demonte, dove viveva con la famiglia, era scomparsa intorno alle 16 di oggi mentre trascorreva il pomeriggio con altri bambini.Subito era scattato l’allarme da parte degli accompagnatori che si erano resi conto della scomparsa.

Sul posto erano accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e i sommozzatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che insieme ai volontari si erano adoperati per perlustrare la zona. Purtroppo, la bambina è stata ritrovata a due metri di profondità, sotto un pontile al centro del parco inaugurato due anni fa, ma per lei non c’è stato nulla da fare.Le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori sono risultate inutili e la piccola è deceduta poco dopo il ritrovamento.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per accertare eventuali responsabilità, mentre saranno presto ascoltati anche gli accompagnatori del centro estivo che avevano in custodia la bambina.Questo dramma scuote profondamente la comunità di Caraglio e della Valle Grana, che si stringe attorno alla famiglia della piccola vittima.

Il bioparco Acqua Viva, inaugurato nel 2022 su circa 15 ettari di terreno in una ex polveriera militare, era stato pensato come un luogo di svago e divertimento per le famiglie, ma purtroppo questa tragedia ne ha segnato l’inizio con un lutto inaspettato.La scomparsa e la morte di questa bambina di soli 7 anni lascia un vuoto incolmabile e molti interrogativi. La comunità si interroga su come sia stato possibile che una giornata di svago si sia trasformata in una tragedia e su come prevenire simili eventi in futuro. Il dolore e il lutto avvolgono Caraglio, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda.