Pozzuoli sotto choc: ex marito picchia la moglie e prova a spingerla dal belvedere

Ieri sera, 5 aprile, Pozzuoli è stata teatro di un’aggressione violenta che ha coinvolto una donna e il suo ex marito. L’episodio, avvenuto lungo via San Gennaro Agnano, ha visto l’uomo scagliarsi contro la donna con una serie di pugni e calci, culminando in un tentativo di lanciarla oltre la balaustra del belvedere. Solo grazie alla determinazione della vittima, che ha opposto resistenza, si è evitata una tragedia.





Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la relazione tra i due era terminata a gennaio, dopo un periodo segnato da umiliazioni e violenze. La donna, che si era allontanata dalla casa con il loro bambino di pochi mesi, stava cercando di ricostruire la propria vita lontano da un rapporto tossico. Ieri sera, mentre passeggiava da sola, ha incrociato il suo ex marito, il quale, in un attimo di rabbia, si è avventato su di lei.

La violenza si è scatenata rapidamente: l’uomo ha colpito la donna con calci e pugni, provocandole un naso rotto e diverse lesioni. La situazione è degenerata quando ha cercato di spingerla verso il vuoto, tentando di farla cadere dal belvedere. La donna, tuttavia, è riuscita a resistere, aggrappandosi a ciò che poteva per non cadere. Alla fine, l’ex marito ha desistito, lasciandola a terra in una pozza di sangue.

Immediati sono stati i soccorsi: la donna è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato lesioni su tutto il corpo, con una prognosi di 30 giorni. Nel frattempo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pozzuoli, allertati dal numero di emergenza 112, hanno avviato le ricerche dell’aggressore. Grazie a un intervento tempestivo, l’uomo è stato rintracciato e arrestato in flagranza differita. Ora dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Questo episodio mette in luce il grave problema della violenza domestica, un fenomeno che continua a colpire molte donne. Le forze dell’ordine sono sempre più impegnate nella lotta contro questo crimine, cercando di garantire la sicurezza delle vittime e di prevenire ulteriori episodi di violenza. Le testimonianze delle donne che hanno subito abusi sono fondamentali per sensibilizzare l’opinione pubblica e per promuovere azioni concrete di supporto e protezione.

L’aggressione di Pozzuoli è solo l’ultima di una lunga serie di eventi simili che hanno scosso la comunità. Le autorità locali e le associazioni che si occupano di violenza di genere stanno intensificando gli sforzi per fornire assistenza alle vittime e per educare la popolazione sui segnali di allerta e sulle risorse disponibili.

È fondamentale che le vittime di violenza domestica sappiano di non essere sole e che esistono servizi e strutture pronte ad aiutarle. La denuncia è un passo importante per interrompere il ciclo della violenza e per garantire un futuro migliore, lontano dalla paura e dall’abuso.