Trovato morto a 57 anni mentre cercava funghi: l’uomo è precipitato in un burrone

Nella mattinata di oggi, sabato 5 ottobre, un uomo proveniente da San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, è morto mentre andava a cerca di funghi nell’entroterra di Chiavari, in provincia di Genova. Secondo quanto finora ricostruito, la vittima del grave incidente sarebbe caduto in un dirupo e lì avrebbe perso la vita.





Erano circa le nove di questa mattina quanto un uomo di 57 anni è caduto in un profondo dirupo nei boschi di Barbagelata, nell’entroterra di Chiavari. Nonostante il tempestivo intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, purtroppo per il 57enne non c’è stato nulla da fare.

Quando i soccorsi hanno individuato l’uomo che da San Giuliano, in provincia di Milano, si era recato fino a Chiavari per cercare funghi, hanno anche richiesto l’intervento del personale sanitario nella speranza di poterlo salvare. Un medico si è perfino calato dall’elisocccorso del 118 per prestargli le prime cure.

Ma purtroppo neanche questo è stato sufficiente a salvargli la vita e alla fine il medi non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Il corpo è stato poi recuperato e consegnato ai familiari per le esequie. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, il 57enne avrebbe fatto un volo di almeno tre metri. Pertanto i traumi riportati non gli hanno lasciato alcuno scampo.

Nonostante il decesso appaia dovuto a un tragico incidente, i soccorritori intervenuti hanno comunque dovuto avvisare il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Genova. Il sostituto procuratore ha dato ordina di identificare la vittima e di avvisare i familiare. Soltanto successivamente sarà comunicata la sua identità.

Il tragico incidente avvenuto nei boschi di Barbagelata ha scosso la comunità locale, portando alla luce l’importanza della sicurezza durante le attività all’aperto. La tragedia ha evidenziato la necessità di prestare attenzione ai potenziali pericoli presenti nei boschi e nelle aree naturali, soprattutto durante la raccolta dei funghi.

La ricerca dei funghi è un’attività popolare in molte regioni italiane, ma è fondamentale ricordare che comporta rischi intrinseci. È essenziale prendere precauzioni e seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti simili a quello che ha portato alla tragica morte dell’uomo proveniente da San Giuliano Milanese.

Gli amanti della natura e della raccolta dei funghi dovrebbero essere consapevoli dei potenziali pericoli legati all’esplorazione dei boschi e delle aree selvatiche. È importante pianificare attentamente le escursioni, informarsi sulle condizioni del terreno e adottare misure di sicurezza adeguate.

Precauzioni e linee guida per la sicurezza durante la ricerca dei funghi

Inoltre, è consigliabile non avventurarsi da soli e comunicare sempre i propri piani a familiari o amici. Portare con sé dispositivi di comunicazione e attrezzature di emergenza può essere vitale in caso di incidenti o smarrimenti.

La tragedia accaduta nei boschi di Barbagelata serve da triste monito sull’importanza della prudenza e della consapevolezza durante le attività all’aperto. La sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta per coloro che si dedicano alla ricerca dei funghi e ad altre attività simili nella natura.