Turbolenza sul volo Londra-Singapore: picchiata di 6mila piedi in 3 minuti, un passeggero perde la vita e oltre 30 feriti

Panico a bordo del volo della Singapore Airlines partito da Londra e diretto a Singapore, quando una violenta turbolenza ha colpito l’aereo. Il bilancio è tragico: un passeggero morto e più di 30 feriti. Il Boeing 777-300ER è stato dirottato su Bangkok, dove è atterrato alle 15:45 locali (10:45 italiane).





Volo Londra-Singapore, la picchiata

Il dramma si è consumato durante il tragitto del volo SQ321. Secondo i dati tracciati da FlightRadar24 e analizzati dall’Associated Press, l’aereo della Singapore Airlines volava a un’altitudine di 37.000 piedi quando, subito dopo le 10 italiane, è sceso bruscamente a quota 31.000 piedi in circa tre minuti. Dopo aver mantenuto questa quota per meno di 10 minuti, l’aereo è sceso rapidamente per atterrare a Bangkok in poco meno di mezz’ora. A bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio. La compagnia ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto, senza specificare se si trattasse di un passeggero o di un membro dell’equipaggio.

La traiettoria

La Singapore Airlines ha dichiarato che il volo ha incontrato gravi turbolenze lungo il percorso. Il Boeing 777-300ER è atterrato all’aeroporto di Bangkok alle 15:45 ora locale (le 10:45 in Italia). “Stiamo collaborando con le autorità locali in Thailandia per fornire l’assistenza medica necessaria e abbiamo inviato una squadra a Bangkok per offrire ulteriore supporto”, ha aggiunto la compagnia aerea in una nota.

I soccorsi

Una volta atterrato a Bangkok, le squadre locali di emergenza dell’ospedale Samitivej Srinakarin sono intervenute immediatamente per trasferire i feriti fuori dalla pista. I video pubblicati sulla piattaforma di messaggistica LINE dall’aeroporto di Suvarnabhumi mostrano una fila di ambulanze che si riversano sulla scena. Le immagini diffuse sui social evidenziano il caos in cabina provocato dalla turbolenza.

Il Boeing 777-300ER

Il Boeing 777-300ER della Singapore Airlines opera su rotte a medio e lungo raggio. Questo modello presenta una configurazione a quattro classi con 4 suite di Prima Classe, 48 posti letto in Classe Business, 28 posti in Premium Economy e 184 posti di Classe Economy standard. È una delle aggiunte più recenti alla flotta di Singapore Airlines, dotato di posti e sistemi di intrattenimento aggiornati. Le versioni più recenti dell’aereo dispongono di prese di alimentazione CA da 110 V e porte USB per ogni sedile.

Questo tragico evento sottolinea i rischi legati alle turbolenze durante i voli a lungo raggio e l’importanza di seguire le misure di sicurezza a bordo. La comunità aerea e i passeggeri colpiti restano in attesa di ulteriori dettagli sull’incidente e sulle condizioni dei feriti.