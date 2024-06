Turista perde la vita in una vasca idromassaggio di un resort di lusso, la moglie in condizioni critiche

Durante una vacanza in Messico, una coppia di El Paso è stata vittima di un incidente fatale nel resort dove soggiornavano, con gravi conseguenze per entrambi.





Un incidente fatale

Quella che doveva essere una vacanza di relax e svago si è trasformata in tragedia per una coppia di El Paso. Jorge Guillen, 43 anni, e sua moglie Lizette Zambrano, 35 anni, stavano trascorrendo il loro soggiorno in un resort a Sonora, nella parte nord-occidentale del Messico. Mentre si trovavano nella vasca idromassaggio del resort, entrambi sono stati colpiti da una scarica elettrica. Le conseguenze sono state devastanti: Jorge ha perso la vita, mentre Lizette è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

La Procura Generale di Giustizia di Sonora ha subito avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. Le autorità locali hanno confermato che la morte di Jorge e le gravi ferite riportate da Lizette sono state causate da una scarica elettrica mentre erano nella vasca idromassaggio. L’inchiesta è focalizzata a determinare eventuali responsabilità e negligenze che potrebbero aver portato a questo drammatico evento. Nel frattempo, il resort è sottoposto a una rigorosa verifica delle condizioni di sicurezza delle sue strutture, con particolare attenzione agli impianti elettrici.

In risposta alla tragedia, gli amici della coppia hanno avviato una campagna su GoFundMe per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie colpite. “I nostri migliori amici hanno vissuto un terribile incidente. Jorge aveva un cuore d’oro ed era sempre disponibile per la famiglia e gli amici. Chiediamo il vostro aiuto per riportarlo a casa e sostenere le spese mediche per Lizette,” hanno scritto nella descrizione della raccolta fondi. La comunità di El Paso si è stretta attorno alla famiglia, dimostrando grande solidarietà e cercando di alleviare almeno in parte il peso delle spese mediche e dei costi per il rimpatrio del corpo di Jorge.

La vicenda ha scosso profondamente amici e conoscenti, unendo la comunità in un abbraccio di sostegno e solidarietà per una famiglia colpita da una tragedia tanto improvvisa quanto devastante.