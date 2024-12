Turista scatena la reazione nazionale dopo aver sparso le ceneri a Machu Picchu: “Nessun rispetto”

Cosa c’è di peggio che profanare i resti di qualcuno? Profanare qualcosa con i suoi resti.





Una turista ha “scatenato” l’ira dei sostenitori della conservazione culturale dopo essere stata vista mentre spargeva le ceneri di una persona cara al Machu Picchu in Perù.

La clip è stata originariamente pubblicata su TikTok dal tour operator peruviano IncaGo Expeditions, ma è stata rimossa a causa delle forti reazioni negative.

Nel filmato, che è stato poi condiviso nuovamente online , si vede la donna non identificata in piedi in cima a una delle terrazze della cittadella Inca del XV secolo mentre sparge le ceneri al vento, ha riferito Jam Press.

Il filmato si conclude con lei che fa un inchino e poi abbraccia un’altra persona.

I responsabili culturali peruviani non hanno preso molto bene il fatto che il viaggiatore abbia profanato il luogo sacro, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO in Perù.

Alcuni hanno visto le sue azioni come un esempio del motivo per cui i poteri forti devono intensificare gli sforzi per la conservazione del patrimonio storico.

T’ika Oregón, avvocato della Commissione dei giuristi di Cusco, ha dichiarato ai media locali che “le aree archeologiche non sono depositi di ceneri di alcun tipo, e tanto meno di persone decedute”, ha riportato il Daily Mail.

L’avvocato ha anche sostenuto che la cerimonia avrebbe potuto essere una trovata promozionale orchestrata da IncaGo, spiegando:

“Bisogna stabilire se si tratta di un’agenzia che si dedica a questo obiettivo o di una persona, e a seconda del livello di partecipazione, di gravità, si dovrà dare la massima sanzione”, ha dichiarato.

Il Ministero della Cultura ha affermato che sta attualmente cercando di identificare la donna e l’agenzia turistica responsabili della profanazione.

“Machu Picchu merita rispetto e protezione da parte dei visitatori e degli operatori turistici, che sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nei regolamenti per la visita alla città Inca di Machu Picchu”, ha affermato l’organizzazione in una nota.