Tutta Colpa di Freud, qual è la trama del film?

Tutta colpa di Freud: di che cosa parla il film? La Trama. “Tutta colpa di Freud” è un affascinante film che scava nelle dinamiche complesse dell’amore e dell’identità. La trama si concentra su Francesco Taramelli, un analista insicuro che si ritrova ad affrontare tre casi particolarmente intricati: una libraia invaghita di un ladro di libri, una giovane donna che decide di cambiare orientamento sessuale e una diciottenne perdutamente innamorata di un uomo molto più grande. Ma l’impresa più ardua per Taramelli è navigare tra le sue proprie vicissitudini come padre single, bilanciando sfide personali e professionali.





