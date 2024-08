Tutti contro Vannacci, il generale non cambia idea su Egonu e Forza Italia si tira indietro

Vannacci si trova sempre più isolato. Dopo l’ennesima polemica riguardante i “tratti somatici” di Paola Egonu, il generale ha subito la reazione avversa anche da parte dei suoi alleati, inclusa Forza Italia, che ha commentato: “Ma non riesce a stare zitto?”.





Dopo la straordinaria vittoria della Nazionale Femminile di Volley, che ha conquistato l’oro ai Giochi Olimpici di Parigi battendo gli Stati Uniti con un punteggio di 3-0, le azzurre guidate da Julio Velasco hanno ricevuto elogi da tutto l’arco politico. Tuttavia, nel bel mezzo di questa celebrazione, il generale Vannacci ha colto l’occasione per sollevare nuove controversie e rilanciare insulti di natura razzista, scaturiti dalle origini di alcune atlete.

Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega e noto autore del libro Mondo al Contrario, ha espresso le sue opinioni contestate. Nonostante i successi della squadra, ha dichiarato all’AGI: “Sono estremamente contento per la vittoria della squadra italiana di volley e faccio i complimenti a tutte le atlete, in particolare a Paola Egonu, che considero una bravissima atleta. Non ho mai messo in discussione la sua italianità, ma ribadisco che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani”. Successivamente ha affermato all’Adnkronos di aver fatto lo stesso per un’altra atleta, Ekaterina Antropova, i cui tratti somatici non rientrano nel suo concetto di “italianità”.

In una nota successiva, ha spiegato: “Riconosco senza dubbio che Egonu sia una grande atleta italiana di origine nigeriana, di cui lei stessa è fiera, e che questa particolarità emerga dai suoi tratti somatici. Ciò non diminuisce le sue capacità o il contributo che ha dato alla conquista dell’oro”. Vannacci ha poi sfruttato il suo spazio nella polemica per richiedere un autografo dall’atleta.

La situazione si complica poiché Vannacci era stato già querelato da Egonu per i contenuti del suo libro, ma la denuncia era stata successivamente archiviata. Le sue affermazioni, nuovamente percepite come razziste, non sono passate inosservate, e Forza Italia ha ufficialmente preso le distanze. Il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, ha ironizzato sull’“innegabile talento” di Vannacci nel creare polemiche, paragonandolo a De Gobineau in merito ai suoi commenti sui tratti somatici.

“All’altezza del giorno in cui celebra la straordinaria vittoria delle nostre giovanissime campionesse, Vannacci si sente obbligato a esprimere le sue teorie sui tratti somatici. Non riesce a rimanere in silenzio?” ha aggiunto Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera.

Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha affermato che i risultati eccellenti ottenuti dalla squadra non possono essere sminuiti da polemiche infondate riguardo l’italianità delle atlete. “Chi indossa la maglia azzurra è sicuramente più italiano di chi giudica”, ha sottolineato.

“L’oro della Nazionale di volley femminile è il trionfo di una squadra che ha portato l’Italia sul tetto del mondo. La schiacciata più bella è quella contro il razzismo che ancora, nel 2024, crede erroneamente che l’italianità si misuri dal colore della pelle”, ha commentato Riccardo Magi, segretario di Più Europa, sostenendo anche la necessità di leggi come lo ius soli.

“L’Italia che trionfa è quella che abbraccia diversità e inclusione. Oggi, lo sport e la società ci presentano questa realità, che non può essere ignorata”, ha aggiunto Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato. Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, ha dichiarato che per il generale Vannacci non sembra esserci alcun problema ad “insudiciare” il trionfo olimpico con affermazioni offensive.

“Oggi possiamo affermare con orgoglio che è l’Italia multietnica a vincere. È questo il Paese che desideriamo: un’Italia in grado di vincere e rispettare le differenze di tutti”. Concludendo, ha affermato Angelo Bonelli di Avs.