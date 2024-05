Uccisa mentre difende i figli da un branco di cani: dramma negli Usa

Madre eroica muore sbranata da un branco di cani mentre protegge i figli a una fermata dell’autobus in Georgia. La vittima, Courtney Williams, aveva 35 anni.





La comunità di Quitman, in Georgia, è in lutto dopo una tragica vicenda che ha visto una madre, Courtney Williams, perdere la vita in un drammatico incidente. La donna, di 35 anni, è stata sbranata da un branco di cani mentre cercava coraggiosamente di salvare i propri figli dagli animali aggressivi.

La tragedia è avvenuta giovedì scorso, a pochi giorni dalla festa della mamma. Courtney Williams si trovava alla fermata dell’autobus con i suoi bambini, dietro la Brooks County Middle School, aspettando il bus per tornare a casa. All’improvviso, un branco di cani aggressivi si è avvicinato, minacciando i bambini. Senza esitazione, Courtney si è frapposta tra i cani e i suoi figli, sacrificandosi per proteggerli.

Nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente sul luogo, per Courtney non c’è stato nulla da fare. È stata trovata già priva di vita alla fermata dell’autobus. Alcuni passanti, testimoni dell’accaduto, hanno portato immediatamente i bambini in ospedale per ricevere le cure necessarie per le ferite provocate dai morsi.

La cognata della vittima ha raccontato la tragedia sui social, fornendo ulteriori dettagli: “I cani dei vicini hanno attaccato lei e i bambini. Suo figlio Kayden non è scappato abbastanza velocemente ed è stato ferito. Ora si trova a casa mia dove sta riposando”. Ha anche ringraziato un passante che ha soccorso i bambini, definendolo un angelo. “Se non ci fosse stato lui, non so cosa sarebbe accaduto al piccolo.”

Sul corpo di Courtney è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per determinare le responsabilità dell’accaduto. Al loro arrivo, il branco di cani era ancora sul posto e mostrava segni di aggressività.

L’autopsia e le indagini in corso dovranno stabilire se ci sono state negligenze o violazioni delle norme di sicurezza. La tragica morte di Courtney Williams sottolinea la pericolosità dei cani non gestiti correttamente e la necessità di regole severe per garantire la sicurezza pubblica.

La comunità si è stretta attorno alla famiglia di Courtney, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di dolore. La storia di questa madre coraggiosa resterà impressa nella memoria di tutti come esempio di sacrificio e amore incondizionato.