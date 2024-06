Ultima Puntata de “La Coppia della Porta Accanto”: Trama, Cast e Curiosità

La coppia della porta accanto, Miniserie Thriller Psicologico: Ultima Puntata su Rai 2





Il giovedì 6 giugno, il canale Rai 2 metterà in onda la seconda e ultima puntata della miniserie La coppia della porta accanto, con inizio alle ore 21:20.

La coppia della porta accanto: Ultima Puntata, Regista e Luoghi delle Riprese

La coppia della porta accanto è una produzione congiunta di Happy Duck Film e Eagle Eye Drama, ed è una serie di origine britannica appartenente al genere thriller psicologico. Il creatore è David Allison, che ha anche scritto la sceneggiatura, mentre la regia è affidata a Dries Vos. Le riprese sono state realizzate in Inghilterra, in Belgio e nei Paesi Bassi.

La miniserie ha debuttato in Italia la scorsa serata, con le prime tre puntate, che hanno riscosso un discreto successo con una share del 5,9%. Tuttavia, ulteriori dati Auditel non sono disponibili a causa di uno sciopero della società responsabile della raccolta e diffusione dei dati di ascolto televisivo.

La coppia della porta accanto: Trama dell’Ultima Puntata

Nell’ultima puntata di La coppia della porta accanto, i protagonisti ritornano dalla vacanza in una Spa, un periodo che avrebbe dovuto riportare serenità nelle due coppie. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che pacifica. La tensione è elevata, soprattutto a causa della presenza di uno stalker che ha preso di mira Becka.

Nel frattempo, Evie continua ad ignorare il compagno Pete e trascorre sempre più tempo con Danny, il padre del bambino che porta in grembo. Evie ha sviluppato una vera e propria ossessione per Danny, interpretato da Sam Heughan, ed è disposta a tutto pur di stare con lui.

Spoiler Finale

Nel finale di La coppia della porta accanto, Pete scopre che Evie è incinta di Danny. Questa rivelazione provoca in lui un profondo turbamento, tanto da obbligare Evie ad abortire. Tuttavia, lei è decisa a tenere il bambino. La situazione degenera ulteriormente quando Pete affronta Danny in uno scontro fisico. Parallelamente, Becka scopre un segreto cruciale riguardante il passato di Danny, che mette in crisi il loro rapporto.

La coppia della porta accanto: Cast dell’Ultima Puntata

Ecco il cast degli attori e i rispettivi personaggi nella miniserie La coppia della porta accanto, che conclude con la seconda puntata il 6 giugno in prima serata su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play:

Eleanor Tomlinson : Evie;

: Evie; Alfred Enoch : Pete;

: Pete; Sam Heughan : Danny;

: Danny; Jessica De Gouw : Becka;

: Becka; Hugh Dennis : Alan;

: Alan; Kate Robbins : Jean;

: Jean; Deirdre Mullins : Lena;

: Lena; Joel Morris: Gary.

Non perdete l’appuntamento con l’emozionante ultima puntata di La coppia della porta accanto su Rai 2!