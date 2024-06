Ultimo, pubblico in estasi: il cantante si mostra dal balcone mentre assapora spaghetti al ragù

Ultimo ha incantato Napoli con due concerti memorabili sabato 8 e domenica 9 giugno, esibendosi allo Stadio Diego Armando Maradona. Il cantautore romano, al secolo Niccolò Morriconi, ha dimostrato ancora una volta il suo stretto legame con il pubblico partenopeo. La sua presenza in città è stata coronata da un gesto che ha deliziato i fan: un saluto dall’alto del balcone del suo hotel, situato in via Partenope, mentre gustava un piatto di spaghetti al sugo.





Ultimo conquista i fan napoletani

Ultimo ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories, in cui appare sorridente sul balcone del suo hotel, salutando i suoi fan e annunciando con entusiasmo la seconda serata del concerto. Le sue parole, “Buongiorno Napoli, stasera replichiamo”, hanno scatenato una pioggia di commenti affettuosi e ammirati. Molti fan hanno lodato la sua umiltà e autenticità, commentando con frasi come “Come si fa a non amarti? Sei entrato nel cuore dei napoletani” e “Sei davvero umile, piango fiumi di lacrime per le tue canzoni”. La connessione tra Ultimo e il pubblico di Napoli è palpabile e il cantante non ha deluso le aspettative, riempiendo lo Stadio Diego Armando Maradona con la sua musica e il suo carisma. Sul suo profilo Instagram, Ultimo ha condiviso la sua emozione scrivendo “Napoli, senza senso” con un cuore celeste.

Un momento magico: la proposta di matrimonio sul palco

Durante la serata dell’8 giugno, un episodio fuori programma ha reso il concerto ancora più speciale. Ultimo ha invitato sul palco una coppia e, dopo averli fatti sedere, ha intonato “Quei due innamorati”, creando un’atmosfera romantica che ha emozionato i 40.000 fan presenti. Il momento è stato reso ancora più divertente quando il cantautore ha chiesto alla coppia, con un sorriso, “Siete sicuri?”, aggiungendo poi con ironia “Non voglio fare il prete”. Questa spontaneità e l’interazione diretta con il pubblico hanno reso la serata indimenticabile.

Ultimo, un legame speciale con i fan

La scelta di Ultimo di salutare i suoi fan dal balcone e di condividere momenti della sua vita quotidiana sui social media evidenzia il suo desiderio di mantenere un rapporto autentico e diretto con il pubblico. La sua musica, accompagnata da gesti di genuina umanità, ha conquistato il cuore di molti, consolidando il suo ruolo di idolo della scena musicale italiana.

Le due serate di Ultimo a Napoli non sono state solo un successo musicale, ma anche un tributo all’affetto reciproco tra l’artista e i suoi fan. Ultimo ha saputo unire musica e momenti di vita reale, creando un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i presenti. La sua capacità di emozionare e connettersi con il pubblico lo conferma come uno dei cantautori più amati e apprezzati del panorama musicale italiano.