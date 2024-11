Ultimo saluto a Carmine Daniele: domani i funerali a Napoli nella chiesa di San Giovanni Maggiore

L’ultimo saluto a Carmine Daniele, fratello di Pino Daniele, si terrà domani nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Il dolore della famiglia e il ricordo della nipote.





Domani, mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 12:00, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, situata nel cuore del centro storico di Napoli, si terranno i funerali di Carmine Daniele, fratello del celebre cantautore Pino Daniele. La chiesa, vicina a via Mezzocannone, accoglierà l’ultimo saluto dei napoletani a Carmine, scomparso ieri, lunedì 25 novembre 2024, all’età di 66 anni. Il fratello di Pino Daniele si è spento in un ospedale di Bari, dove era ricoverato dopo un trapianto di cuore. La salma sarà trasportata oggi a Napoli, dove verrà allestita la camera ardente.

La Basilica di San Giovanni Maggiore non è nuova ad accogliere momenti di dolore per la famiglia Daniele: proprio qui, tre anni fa, si svolsero le esequie di Salvatore Daniele, un altro fratello del cantautore, morto il 1° giugno 2021. La famiglia Daniele ha radici profonde in questa zona del centro storico di Napoli, precisamente nei pressi di San Giovanni Maggiore Pignatelli, vicino ai Decumani. Un luogo che porta con sé i ricordi e i legami della famiglia con la città partenopea.

Cristina Daniele, figlia di Pino Daniele e nipote di Carmine, ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore per la perdita dello zio. In un messaggio carico di emozione, Cristina ha condiviso un ricordo personale che testimonia il legame affettuoso con Carmine: “Non riesco a spiegare quello che provo. È una ferita che si riapre. Mi mancheranno i tuoi messaggi scombinati su WhatsApp. La tua voce che ogni volta mi faceva pensare a papà e i tuoi abbracci sinceri. Vi vedo nella luce sorridenti, su una vecchia moto d’epoca che corre fra le dune, in viaggio per esplorare nuove dimensioni. Ciao zio Carmine”.

La morte di Carmine Daniele rappresenta una nuova perdita per una famiglia già segnata dal dolore. Oltre al celebre Pino, morto nel 2015, e a Salvatore, scomparso nel 2021, Carmine lascia gli altri fratelli: Nello Daniele, anche lui musicista, e le sorelle Patrizia e Rosaria. Una famiglia unita non solo dai legami di sangue ma anche dalla passione per la musica e l’arte.

Il legame tra Pino Daniele e il fratello Carmine era particolarmente forte, tanto che il cantautore gli dedicò una delle sue canzoni più celebri: “I got the blues”. Nel brano, incluso nell’album Bella ‘Mbriana del 1982, Carmine viene affettuosamente soprannominato ‘O Giò. Nella strofa dedicata a lui si legge: “che voglia ‘e te vedè / me manca assaje ‘na cumpagnia”. Un omaggio musicale che oggi assume un significato ancora più profondo.

La figura di Salvatore Daniele, invece, è legata alla copertina dell’album Terra Mia, uno dei capolavori di Pino Daniele. Salvatore, morto a soli 56 anni per un arresto cardiocircolatorio nella casa di famiglia situata proprio in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica napoletana attraverso l’immagine iconica che rappresenta quel disco.

La comunità napoletana si stringe intorno alla famiglia Daniele in questo momento difficile. La Basilica di San Giovanni Maggiore sarà certamente gremita domani per l’ultimo saluto a Carmine, uomo amato non solo dai suoi cari ma anche da chi ha seguito da vicino la storia e l’eredità artistica della famiglia.

Il percorso di vita di Carmine Daniele è stato segnato da alti e bassi, ma sempre accompagnato dall’amore dei suoi fratelli e dalla vicinanza della sua città natale, Napoli. La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per la famiglia ma anche per la comunità che ha condiviso con lui momenti significativi e ricordi indelebili.

In queste ore, in tanti stanno esprimendo vicinanza alla famiglia Daniele attraverso messaggi e testimonianze. Tra questi, molti fan di Pino Daniele, che vedono in questa nuova perdita un ulteriore capitolo doloroso nella storia della famiglia del celebre artista napoletano.

La camera ardente sarà allestita già nella giornata odierna per permettere ai parenti e agli amici più stretti di dare un ultimo saluto a Carmine prima dei funerali. Domani, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, ci sarà spazio per il dolore ma anche per il ricordo affettuoso di un uomo che ha lasciato il segno nella vita dei suoi cari e nella memoria collettiva della città.