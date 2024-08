Un 15enne è stato investito da un’auto mentre pedalava sulla sua bici ed è in condizioni molto gravi

Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bici a Lonate Pozzolo. Le sue condizioni sono gravissime. Scopri di più.





Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 5 agosto a Lonate Pozzolo, un comune in provincia di Varese. Un ragazzo di quindici anni è stato investito da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica. Le sue condizioni sono critiche e al momento è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:15 all’intersezione tra le vie Ossola e Ticino. Il giovane era in strada quando è stato travolto da un veicolo guidato da un ragazzo di 24 anni. L’impatto è stato estremamente violento, tanto che il 15enne è stato sbalzato dal sellino della sua bici.

Intervento dei soccorsi

Gli operatori sanitari del 118 sono stati immediatamente allertati e sono intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul luogo un’automedica, alcune ambulanze e un elicottero. All’arrivo, i sanitari hanno trovato il giovane privo di coscienza e lo hanno subito intubato. Successivamente, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Le condizioni del 15enne sono gravissime. Al momento, il giovane lotta tra la vita e la morte e i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le sue condizioni. Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alle condizioni del 24enne che era alla guida del veicolo.

Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di accertare le responsabilità e capire come sia potuto accadere un impatto di tale gravità.