Un Innovativo Palazzetto per Eventi Sportivi e Concerti al Centro Direzionale di Napoli: Scopri le Novità

Il nuovo palazzetto multifunzionale di Napoli, denominato AreNapoli, sarà realizzato nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo a Poggioreale, strategicamente posizionato accanto al Centro Direzionale.

AreNapoli: Il nuovo palazzetto dello sport e della musica a Napoli

La città partenopea si appresta a ospitare AreNapoli, il nuovo palazzetto dedicato a sport e concerti, che avrà una capienza di oltre 15.000 posti per eventi musicali e 13.000 per manifestazioni sportive. Situato nell’ex mercato ortofrutticolo di Poggioreale, il complesso sorgerà nelle vicinanze del Centro Direzionale di Napoli, a poco distanza dalle future stazioni metropolitane di Tribunale e Centro Direzionale, facilitando così l’accesso alla struttura. Questo nuovo impianto sarà anche la sede ufficiale del Napoli Basket, dove si svolgeranno le partite casalinghe della squadra.





La struttura sarà progettata con impianti moderni, compresi sistemi di climatizzazione e riscaldamento alimentati da energia rinnovabile, garantendo così un utilizzo ottimale in ogni stagione. La realizzazione di AreNapoli, promossa dalla società Italstage di Pasquale Aumenta e dal Napoli Basket, richiederà un investimento complessivo di 54 milioni di euro, completamente finanziati da fonti private. Vito Grassi, presidente del CdA di Graded Spa e socio del Napoli Basket, ha dichiarato a Fanpage.it che l’inaugurazione è prevista per la fine del 2026, coincidente con l’anno in cui Napoli avrà il titolo di Capitale Europea dello Sport. I rendering dell’architetto Giovanni Morra mostrano le linee moderne e l’imponenza del complesso, situato tra Poggioreale e Gianturco, un’area destinata a un importante sviluppo urbanistico nei prossimi anni.

Tempistiche e impatto della nuova infrastruttura

I lavori per la costruzione di AreNapoli sono previsti per iniziare nella primavera del 2025 e dovrebbero concludersi entro un biennio. La creazione di questo nuovo palazzetto affronterà una carenza di spazi adeguati per grandi eventi a Napoli e nel Sud Italia, permettendo alla città di attrarre manifestazioni di grande portata che finora erano escluse dalla sua offerta. AreNapoli diventerà quindi un punto di riferimento per eventi significativi a livello nazionale e internazionale.

Grassi ha inoltre comunicato a Fanpage.it che il progetto ha già ricevuto il parere favorevole della conferenza dei servizi. Il passo successivo prevede la delibera di pubblico interesse, con l’obiettivo di aggiudicare la gara entro la primavera del 2025, subito dopo il quale inizieranno i lavori di costruzione. La struttura sarà concessa in comodato per 63 anni, durante i quali i gestori privati avranno la responsabilità di organizzare eventi e gestire i ricavi.