Un intenso temporale colpisce la città di Milano, ancora abbondante pioggia e grandine: il video

Un’intensa tempesta si è abbattuta su Milano nella serata di oggi, venerdì 12 luglio 2024, causando forti piogge e grandinate che hanno colpito la città. In pochi minuti, una bomba d’acqua ha causato diversi problemi e danni.





Le immagini mostrano le strade sommerse dall’acqua e dalla grandine di grandi dimensioni. Durante la mattinata di oggi, la città era stata colpita da forti piogge torrenziali. A causa del temporale, alcune cabine elettriche sono andate a fuoco.

Sia ieri che oggi, il centro monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali. La protezione civile sta monitorando i fiumi Seveso e Lambro, che sono a rischio esondazione. Si prevede che l’allerta duri fino alle 6 di domani mattina. Tuttavia, da domani, sabato 13 luglio, è attesa una miglioramento delle condizioni meteorologiche, con bel tempo previsto fino alla fine della settimana.

Il Comune di Milano ha invitato la popolazione a evitare di sostare in zone a rischio, in particolare vicino a dehors, impalcature e alberi. Il maltempo ha interessato anche altre aree della Lombardia. A Como, ad esempio, il lungolago è stato chiuso a causa del rischio esondazione del fiume. Anche nella Bergamasca e nel Varesotto si sono verificati problemi, con frane, strade chiuse e diversi comuni isolati.

La Lombardia sembra non riuscire a liberarsi dal maltempo, che da mesi sta causando danni considerevoli. Molti cittadini hanno perso le loro case a causa degli allagamenti o hanno subito disagi a causa di alberi e rami caduti.

Il maltempo ha creato notevoli problemi in diverse parti della regione e le autorità stanno lavorando per gestire l’emergenza. Si consiglia alla popolazione di rimanere vigile e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza.