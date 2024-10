“Un legame con lui”: Francesco Totti sorpreso con la nota star della TV, che avvalora le voci

Il nuovo numero del settimanale Gente in uscita giovedì 24 ottobre, offrirà ai lettori una selezione di fotografie esclusive che stanno già creando un grande scalpore. Le immagini immortalano l’ex capitano della Roma, Francesco Totti in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, avvistati mentre entravano e uscivano da un hotel*romano, accompagnati da un amico di Totti.





Sulla copertina del settimanale si legge la provocatoria interrogativa: “Totti ci ricasca?”, che richiama alla mente il tumultuoso passato con l’ex moglie Ilary Blasi. Recentemente, il noto ex paparazzo Fabrizio Corona ha lanciato una clamorosa indiscrezione, insinuando che Totti avrebbe tradito la sua attuale compagna Noemi Bocchi. Tuttavia, attualmente non ci sono conferme ufficiali, e le notizie rimangono per il momento nel regno delle speculazioni, alimentando il dibattito tra i fan e i gossippari.

“Ho una liason con Francesco Totti”

Nel corso di un’intervista telefonica con Gente, Marialuisa Jacobelli ha affrontato direttamente la questione, affermando: “Due più due fa sempre quattro; se ci sono le foto, è evidente”. Interrogata sulla presunta relazione con Totti, ha risposto in modo conciso e chiaro: “Sì”.

Marialuisa Jacobelli, nata nel 1992 a Bergamo, è figlia del noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli e ha ereditato da lui la passione per il calcio. Attualmente residente a Milano, Marialuisa si distingue non solo come giornalista sportiva, ma anche come modella e influencer. La sua carriera ha preso il volo nel 2017, collaborando con Topcalcio24 e QSVS di Telelombardia, e nel 2018 la sua notorietà è aumentata grazie a Calcio&Mercato su Rai2 e Rai Sport. Nel 2020, è stata una delle protagoniste di Temptation Island su Canale 5, guadagnando confronti con le celebrità del settore come Diletta Leotta per il suo fascino e il suo talento.

Inoltre, Marialuisa ha confidato a Gente di aver intrattenuto una relazione con il famoso attaccante francese Kylian Mbappé, attualmente al Real Madrid. Ha raccontato: “È stato due o tre anni fa. È durata qualche mese, ma poi è finita. Eravamo due ragazzi giovani con altre priorità nella vita”.