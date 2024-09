Un morto e tre feriti durante la corsa dei tori in Spagna, tra cui due nonni e una bambina di quattro anni. L’animale è stato abbattuto

Martedì c’è stata una tragedia alla corsa dei tori di Pantoja, in Spagna. Un toro ha scavalcato il recinto e ha colpito alcune persone, causando la morte di un uomo e ferendo tre persone, tra cui una bambina di 4 anni. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 10.30, durante l’Encierro, la corsa dei tori che celebra le festività patronali di Pantoja, in corso tutta la settimana con spettacoli taurini.





Il sindaco ha riferito che l’uomo ucciso dal toro aveva 74 anni ed era residente a Illescas. Era a Pantoja per partecipare all’evento. I soccorsi medici di Castilla-La Mancha sono stati inutili per lui. La bambina ha riportato lievi ferite al labbro e i suoi nonni, sebbene colpiti, non sono in condizioni gravi. La donna ha subito una carica netta alla coscia.

È successo che il toro, svincolatosi dal percorso previsto, ha iniziato a caricare in strada colpendo persone a caso. Il programma prevedeva la liberazione degli animali nel consueto percorso. Il sindaco Julián Torreón ha dichiarato che erano state adottate tutte le misure di sicurezza, ma un toro ha caricato contro le barriere, e una di queste si è rotta.

Un animale si è separato dal gruppo e ha abbattuto il recinto di legno attaccando il pubblico. Poco dopo, la polizia locale ha dovuto abbattere il toro che si dirigeva verso un campo vicino.

Il Consiglio Comunale ha proclamato due giorni di lutto cittadino e ha sospeso i festeggiamenti. Il sindaco ha detto che il paese è “distrutto”, ma ha sottolineato che “tutto era conforme, tutto era in ordine e si è trattato di un incidente”. Ha aggiunto che avevano la necessaria assicurazione e le autorizzazioni, e che avevano verificato il percorso poco prima dell’evento.