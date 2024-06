Un posto al sole: Giorgia Gianetiempo (Rossella) ferita da alcuni commenti

Giorgia Gianetiempo in “Un posto al sole”: Il dolore causato dai commenti negativi

I fan di Un posto al sole sono stati coinvolti nel triangolo amoroso che vede protagonisti Nunzio, Rossella e Riccardo. La giovane dottoressa ha lasciato Riccardo all’altare, rendendosi conto solo dopo del suo amore per Nunzio, che però ora è interessato a Diana. Giorgia Gianetiempo, che interpreta Rossella dalla giovane età di 14 anni, ma che a settembre compirà 28, ha parlato a lungo in un’intervista con Fanpage.it. Durante questa conversazione, ha rivelato dettagli non solo sul suo personaggio, ma anche sulle sue vulnerabilità personali. Giorgia ha sempre mostrato una natura particolarmente compassionevole, il che la rendeva più suscettibile a stringere rapporti con persone non autentiche. Ha inoltre condiviso la sua dolorosa esperienza con commenti negativi sul suo conto:





“Non apro più Facebook. Ho letto commenti estremamente cattivi, ignoranti, che mi hanno profondamente ferita. Quando ero più giovane, ero più paffutella e sono stata vittima di insulti orrendi sul mio aspetto fisico, facendomi sentire inadeguata. Ho attraversato un periodo di blackout per quanto riguarda l’alimentazione, influenzato anche dalle parole cattive che ora non hanno più lo stesso peso per me. Non voglio più vedere nulla di quel genere”.

L’attrice ha superato quel periodo difficile grazie al supporto della psicoterapia, della sua famiglia e del fidanzato Luca Turco, che in “Un posto al sole” interpreta Niko Poggi.

Giorgia Gianetiempo sulla differenza tra lei e Rossella

Giorgia Gianetiempo ha ammesso che, dopo tanti anni, è inevitabile che ci siano elementi di sé in Rossella e viceversa, anche se riconosce molte differenze tra loro. Parlando con Fanpage.it, ha detto:

“Non ho mai avuto la stessa dedizione di Rossella per lo studio. Mi sono iscritta all’università, ma poi ho abbandonato. Io ho molti amici, mentre Rossella è più diffidente e tende a confidarsi solo con la famiglia. Entrambe siamo buone e gentili, ma se ho bisogno di dirti qualcosa, lo faccio”.

La coraggiosa decisione di Rossella in “Un posto al sole”

Come menzionato all’inizio, Rossella ha deciso di lasciare Riccardo all’altare perché non era sicura dei suoi sentimenti. Quando le è stato chiesto cosa ne pensasse della scelta del suo personaggio, Giorgia Gianetiempo ha risposto: “Finalmente Rossella ha mostrato coraggio, riuscendo a fare una scelta maturata da lei. Sono felicissima perché finora non aveva mai preso una decisione così importante senza avere rimpianti”. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3 (QUI le anticipazioni della prossima settimana).