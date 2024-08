Un ragazzino di 11 anni è deceduto mentre si trovava in un lido di Castel Volturno a causa di un malore accusato durante il bagno

Un drammatico incidente si è verificato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nel giorno di Ferragosto, dove un ragazzino di solo undici anni è purtroppo deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua. Il giovane, che si trovava in compagnia di amici e familiari, è stato colto da un arresto cardiaco e, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è riuscito a sopravvivere.





Il malore del ragazzino è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 agosto, presso un lido della frazione di Ischitella, a Castel Volturno. Durante un momento di svago in mare, il piccolo ha iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza. Quando i suoi amici si sono accorti della sua situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto in tempi brevi e hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione, riuscendo a farlo respirare nuovamente.

Trasferimento in ospedale

Dopo le prime cure, il ragazzino è stato trasportato d’urgenza presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Durante il tragitto, ha subito due arresti cardiaci aggiuntivi, ma è stato stabilizzato. I medici del pronto soccorso, riconoscendo la gravità della situazione, hanno deciso di trasferirlo al ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a ulteriori trattamenti. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane paziente originario di Melito di Napoli è deceduto due giorni dopo, a causa delle complicazioni seguite al malore.

La comunità di Melito è stata colpita dalla tragica notizia, lasciando genitori e amici in uno stato di incredulità e dolore. Molti hanno espresso il loro cordoglio e hanno organizzato momenti di solidarietà per sostenere la famiglia.

Ipotesi sulle cause del decesso

Attualmente non sono state rese note le cause esatte che hanno portato a questo tragico evento. Le autorità stanno raccogliendo informazioni e testimoni per comprendere meglio quanto accaduto. Il caso ha riacceso i riflettori sulla sicurezza in mari affollati durante la stagione estiva, sottolineando l’importanza di una vigilanza extra nei confronti dei più giovani.

La famiglia del ragazzino si trova nel dolore più profondo e sta ricevendo supporto da amici e conoscenti in questo momento così difficile. La comunità locale si stringe attorno a loro, riportando alla memoria la freschezza e la gioia di vivere di un ragazzo che ora sarà ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto.

La tragica vicenda serve da monito per tutti, affinché si presti maggiore attenzione quando si sta in acqua, in particolare con i bambini, e per garantire che eventi simili non si ripetano in futuro.