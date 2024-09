Un topo vivo nel pasto di una passeggera costringe un volo a un atterraggio d’emergenza

Un volo della Scandinavian Airlines (Sas) è stato obbligato a un atterraggio d’emergenza dopo che un topo vivo è stato rinvenuto all’interno di un pasto consumato da una passeggera. L’aereo era decollato dalla capitale norvegese, Oslo, ed era diretto verso Malaga, in Spagna. L’atterraggio ha avuto luogo a Copenaghen, in Danimarca, mercoledì 18 settembre, come indicato in un comunicato ufficiale della compagnia.





Dopo questo bizzarro episodio, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro velivolo per raggiungere Malaga. Oystein Schmidt, portavoce della Sas, ha dichiarato all’agenzia AFP che la decisione di effettuare l’atterraggio di emergenza si allinea con le procedure aziendali. “Secondo le nostre linee guida, è stato predisposto uno scambio di aerei per eseguire un’accurata ispezione”, ha spiegato Schmidt. “Tale situazione capitano con assoluta rarità”, ha rassicurato.

Inoltre, sono state stabilite linee guida specifiche per evitare che eventi simili riaccadano, compresa una verifica con i fornitori per garantire il rispetto degli standard igienici e di sicurezza alimentare. Sorprendentemente, sembrerebbe che l’incidente non abbia scalfito il buon umore dei passeggeri. Un testimone dell’incredibile situazione, Jarle Borrestad, ha condiviso l’accaduto sui social, raccontando come una signora accanto a lui avesse aperto il suo contenitore di cibo e un topo fosse saltato fuori, corredando il post con una foto che lo ritrae sorridente insieme ad altre due donne incredibilmente divertite dalla situazione.

Le compagnie aeree, di norma, seguono rigide procedure per prevenire la presenza di roditori a bordo degli aerei, questo è fondamentale per l’integrità dei sistemi elettrici, anche per evitare danni ai cavi. È importante notare che si tratta del secondo inaspettato inconveniente relativo a roditori avvenuto in una settimana. Infatti, come riportato dalla BBC, un treno in Inghilterra ha dovuto interrompere il servizio a causa della presenza di due scoiattoli che si erano introdotti in una carrozza.

Le conseguenze di tali eventi spingono le compagnie a riflettere sulla loro gestione della sicurezza e igiene, richiedendo controlli più severi e procedure di emergenza per affrontare situazioni straordinarie come queste.